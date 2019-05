Rüeger SA: «Il y aura zéro restructuration en Suisse»

L’esprit très préoccupé, Bernard Rüeger se dit soulagé par l’issue de l’opération de vente de sa société familiale, Rüeger Holding SA, au groupe américain Ashcroft, qui appartient au japonais Nagano Keiki Co. Ltd. Les semaines qui ont suivi cette annonce, fin avril, étaient encore très stressantes pour l’ex-président, et ce n’est que maintenant, dit-il, qu’il se détend un peu.

Le prestige de la marque suisse spécialisée dans les instruments de mesure de la température et de la pression de haute précision, édifiée au cours des 77 ans de son histoire née à Lausanne, a particulièrement attiré l’attention sur cette transaction. Sans oublier les 60 emplois en jeu aujourd’hui à Crissier – sur les 200 dans le groupe – et la personnalité de Bernard Rüeger dans le monde de l’économie vaudoise.

Pérenniser l’entreprise

Certains redoutent la disparition à terme d’un fleuron industriel vaudois, d’autres la perte de quelques dizaines d’emplois supplémentaires au pays du franc fort et des salaires élevés. Le président de Rüeger SA – devenu simple consultant de l’entreprise depuis le 1er mai, pour une durée d’un an – assure que ces craintes sont totalement infondées. Au contraire, selon lui, cette option est la solution qui présente le plus de garanties de pérenniser l’entreprise de l’Ouest lausannois. «Leur idée est de poursuivre notre activité ici et ils viennent s’installer pour bien la comprendre. Il y aura zéro restructuration en Suisse.»

Probablement, concède-t-il, qu’il n’a pas été assez souligné, lors de l’annonce intervenue le 26 avril, qu’il s’agissait de résoudre la succession de cette entreprise familiale. Lui et son frère Jean-Marc, directeur général, y réfléchissaient depuis un certain temps déjà. Ils ont tous deux autour de la soixantaine et aucun membre de la famille n’est en mesure de reprendre le flambeau.

Les premières discussions remontent à plus de quatorze mois, remarque Bernard Rüeger, et les négociations ont été menées sans contrainte financière ni de temps, ce qui a permis de choisir le partenaire idéal et de trouver la meilleure solution. Dans les faits, le repreneur américain a acquis 100% du capital de la société Rüeger Holding SA, via sa filiale Ashcroft Allemagne.

Des industriels non des financiers

Il s’agit d’une entreprise industrielle fondée en 1852 aux États-Unis, qui est aussi spécialisée dans la fabrication d’instruments de mesure, mais dans une gamme de produits complémentaires à celle de Rüeger et sur des marchés où ce dernier n’est pas en position de force (États-Unis et Amérique latine). «Nous avons déjà des partenariats ensemble, notamment dans ces marchés où nous ne sommes pas présents. Notre vision est très proche.» Il n’était pas question de vendre à un fonds d’investissement ni à un groupe généraliste géré par des managers de la finance et non des industriels.

L’ex-président de Rüeger SA, encore trop impliqué dans cette opération, peine à décrire son sentiment de lâcher l’entreprise de toute une vie. Mais il n’a pas de doute quant à l’avenir de celle-ci: «Cette acquisition est une nouvelle grande étape dans la vie de cette société. Mon grand-père l’a fondée, mon père l’a consolidée et développée en Allemagne et en Europe. Mon frère et moi avons poursuivi en Asie et au Moyen-Orient.

Maintenant, nous sommes arrivés à une taille critique. En intégrant ce groupe, on peut atteindre une nouvelle dimension. Nous avons un bon pipeline de produits innovants qu’ils ont étudiés de près durant les négociations. Leur arrivée ne peut qu’accélérer leur mise sur le marché.» L’entreprise vaudoise, qui fournit l’industrie de chauffage des bâtiments, ainsi que la chimie et la pétrochimie, sans oublier le marché des ménages, est en train de lancer de nouveaux produits et en développe d’autres à fort potentiel.

Ashcroft va conserver la marque, réputée mondialement, au contraire du seul candidat suisse à la reprise, alémanique, qui en plus faisait peser un risque de délocalisation, indique Bernard Rüeger. Le site de Crissier n’est aucunement menacé par son acquéreur, selon lui. La recherche et développement – une équipe de cinq personnes – collabore avec l’EPFL et il dispose d’une chaîne de production automatisée qui a les capacités pour augmenter les volumes. D’autre part, un nouveau contrat est en passe d’être signé avec un gros client international promettant de lancer une nouvelle ligne de production pour une période de huit ans au moins. «C’est mon cadeau d’adieux. Nous sommes à bout touchant, confirme le dirigeant. Cette ligne est tellement sophistiquée qu’il n’est pas pensable qu’elle puisse être déplacée. Cette seule commande assure la pérennité de Crissier.»

Trois sites de production

L’entreprise compte deux sites de fabrication pour les produits haut de gamme, qui représentent 90% du chiffre d’affaires, explique Bernard Rüeger. Le premier, dans le canton de Vaud, concerne les instruments de mesure de température par capteurs bimétalliques ou sondes électriques. Le second, en Hollande, les appareils de mesure de température fonctionnant par pression de gaz. Les produits étant différents, il n’y a donc pas lieu, estime-t-il, de craindre un transfert de la production de l’un à l’autre. La troisième unité de production, située en Malaisie, assemble depuis près de trois ans tous les produits standard. Auparavant, et durant une dizaine d’années, elle était implantée en Chine. Mais les coûts et les salaires ont pris l’ascenseur et les employés, attirés par des offres plus alléchantes, étaient devenus beaucoup trop volatils. Le tiers de l’effectif changeant chaque année!

Un autre argument, fiscal, milite selon l’ancien propriétaire pour le maintien du siège à Crissier: les ventes de produits Ashcroft en Allemagne seront désormais consolidées dans les comptes de la société dans le canton de Vaud, et seront donc soumises à un impôt sur les bénéfices nettement allégé – en raison de la RIE III – en comparaison de notre voisin d’outre-Rhin..

Suite à cette vente, Bernard Rüeger ne compte pas faire le tour du monde ni prendre une retraite anticipée. Outre ses importants mandats dans des conseils d’administration – Coop, CSS Assurances et la PME Socorex à Écublens –, l’ancien président de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie conserve la présidence – en tant qu’actionnaire majoritaire – de la start-up Alpsens, qui produit des capteurs de mesure des huiles de friteuses. Installée dans le même bâtiment que Rüeger SA, mais sans partager d’activité, elle compte cinq employés. Forte d’une nouvelle gamme de produits diversifiés, elle est en plein boom et il compte y consacrer plus de temps. (24 heures)