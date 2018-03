Salt fait son entrée dans la téléphonie fixe

Salt fait son entrée sur le marché de la téléphonie fixe. Pour ce faire, l'opérateur de télécommunications mobiles a conclu un partenariat avec Swiss Fibre Net (SFN), une coentreprise regroupant des entreprises électriques locales de Suisse.

«Cette collaboration nous permettra de proposer notre offre de réseau fixe révolutionnaire et ultra-rapide dans plus de 30 villes et communes en Suisse», a déclaré le directeur général de Salt Andreas Schönenberger, cité dans un communiqué diffusé mardi.

Dans le cadre de ce partenariat, le groupe basé à Renens (VD) fournit des investissements initiaux dans les infrastructures des actionnaires et partenaires de SFN. Il obtient ainsi des droits d'utilisation irrévocables à long terme.

En plus des accès aux ménages, Salt acquiert des produits dans les domaines du raccordement de sites du réseau mobile (Fibre Backhaul) et de la mise en réseau de centrales de raccordement (LEX Backhaul).

Un choix plus large

Avec la présence d'un fournisseur supplémentaire proposant une offre de télécommunication complète, les clients suisses disposent désormais «d'un choix plus large et plus intéressant de prestations haut de gamme sur les réseaux de fibre optique à large bande», relève l'opérateur.

Ce nouveau partenariat est également ouvert aux autres villes, communes et cantons intéressés, qui souhaitent proposer, à travers SFN, leurs réseaux de fibre optique de manière non discriminatoire à des fournisseurs comme Salt. (ats/nxp)