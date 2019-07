Samsung est prêt à redonner une chance à son écran pliable

Lors d’une conférence de presse tenue au début de l’été, DJ Koh, puissant patron de la division mobile de Samsung, avait fini par s’excuser. En avril, le lancement du Galaxy Fold, premier smartphone à écran pliable de la marque coréenne, avait rapidement tourné au désastre. De nombreux dysfonctionnements de l’appareil avaient nécessité l’interruption complète de sa distribution. Tout en confirmant qu’il était celui qui avait poussé à cette mise prématurée sur le marché, le dirigeant avait décrit cette situation comme fort «embarrassante».

Après plusieurs semaines de silence radio, Samsung est finalement revenu à la charge cette semaine, prouvant que le groupe ne compte pas se laisser décourager par un premier échec. Il en devient d’ailleurs presque coutumier lorsqu’on se souvient du fiasco du Galaxy 7 (retrait du modèle suite à plusieurs cas d’explosion de batteries).

En septembre, la commercialisation de la deuxième mouture du Galaxy Fold devrait démarrer. Il pourrait ainsi arriver sur le marché en même temps que l’autre smartphone à écran pliable actuellement très attendu: le Mate X de Huawei.

Japon et Corée en conflit

Enfin pour autant que l’un comme l’autre tiennent vraiment leur agenda. À la mi-juin, le groupe chinois repoussait la sortie de son fameux modèle. Prévue initialement en début d’été, sa commercialisation est désormais attendue pour la rentrée. Sur CNBC, au moment d’annoncer ce report, un porte-parole profitait alors de l’occasion pour lancer une pique à son concurrent coréen en affirmant que Huawei ne souhaite pas commercialiser un produit pouvant «ruiner sa réputation». Toutefois, étant donné les pressions internationales que le fabricant chinois subit actuellement sur impulsion américaine, les dernières nouvelles laissent penser qu’un nouveau report est de plus en plus probable.

Samsung n’est pas non plus à l’abri d’un second retard. Même s’il ne subit pas, comme Huawei, les foudres de Trump et de son administration, le géant coréen pourrait être victime de l’escalade actuelle des tensions entre son pays et le Japon. Le conflit commercial auquel se livrent les deux puissances s’est envenimé ces dernières semaines suite à l’échec de négociations bipartites. Au début de juillet, en rétorsion, le premier ministre Shinzo Abe a restreint les exportations vers la Corée du Sud de certains biens à haute valeur technologique. Et cela concerne des produits chimiques essentiels à la fabrication de puces et écrans pour smartphone.

Si la version officielle brandit l’aspect sécuritaire pour justifier de telles mesures – l’embargo concerne des éléments sensibles et potentiellement dangereux – en réalité, le Japon sait qu’en agissant de la sorte, il met dans une situation délicate plusieurs sociétés coréennes dont Samsung Electronics, le plus grand fabricant de puces au monde.

Certains analystes redoutent désormais que ce conflit commercial régional finisse par prendre une ampleur mondiale étant donné que les Coréens sont les plus importants fournisseurs des autres géants technologiques à l’instar d’Apple.

Course à l’écran pliable

Sur le long terme, ces quelques contretemps techniques et géopolitiques ne devraient pas avoir d’incidence sur le déploiement de ces futurs appareils à cheval entre le smartphone et la tablette. Dans un marché du smartphone entré en phase de déclin (-4,1% en 2018), l’écran malléable apparaît comme la principale solution des constructeurs pour freiner cette tendance.

Au dernier Mobile World Congress, la grand-messe qui se tient chaque année à Barcelone, ce type d’objets tenait en tout cas la vedette au vu des nombreux modèles présentés à cette occasion. Samsung et Huawei ne sont de loin pas les seuls à miser sur l’écran pliable. En plus de la concurrence venue de Chine avec Oppo et Xiaomi, les deux entreprises risquent aussi de devoir faire face à Apple.

À la fin de 2018, la marque à la pomme publiait des brevets concernant «des appareils à écran flexible». Alors qu’un premier avait l’originalité de proposer une solution pliable dans les deux sens (intérieur ou extérieur), un autre présentait un écran en trois parties. Pour le moment, la firme de Cupertino n’a présenté aucun appareil et rien ne garantit qu’elle le fasse un jour, surtout si elle aboutit au constat qu’en démarrant trop tardivement cette course, elle serait dans l’incapacité de rattraper l’avance prise par ses concurrents asiatiques.

92% des Suisses ont un smartphone

À la fin de 2018, une étude de Deloitte détaillait la pénétration du smartphone au sein de la population. Suite à un sondage réalisé auprès de 1000 consommateurs helvétiques (56'000 à l’échelle mondiale), la conclusion est qu’avec un taux de pénétration de 92%, la Suisse possède le taux le plus élevé de smartphones en Europe.

Autre élément intéressant: les Suisses sont moins enclins à répondre aux offres promotionnelles des opérateurs. «La prolongation et modification des contrats sont dissociées du remplacement des appareils mobiles, peut-on lire dans l’étude. Aujourd’hui, les consommateurs n’acquièrent plus automatiquement un nouvel appareil au bout de deux ans, mais attendent plus longtemps pour le changer.» Cette question est intéressante car elle se pose dans une période où le prix des smartphones s’envole, allant jusqu’à dépasser les 1000 francs voire les 2000 pour les futurs modèles à écran pliable. À en croire l’étude, les Suisses ne se laissent pas facilement décourager et préfèrent acheter un appareil dernier cri, mais pour un plus long laps de temps.

De manière similaire à l’ensemble de la branche, les experts s’attendent à ce que la Suisse connaisse un déclin des ventes. Car pour le moment «les améliorations à venir comme la 5G, les applications basées sur l’intelligence artificielle ou des processeurs plus puissants» ne semblent pas des arguments suffisants pour faire redécoller les ventes et convaincre les consommateurs suisses de changer leur smartphone. Est-ce que l’écran pliable permettra de relancer les ventes? C’est en tout cas le grand espoir des fabricants asiatiques.