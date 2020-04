Sophia Genetics lance ses machines contre le virus

Unilabs prépare les tests de sortie de confinement

C’est l’autre test, désormais au centre de toutes les attentions. Pas celui, complexe, visant à détecter la trace génétique du virus dans votre pharynx. Non, celui – plus simple – qui vérifie si le SARS-CoV-2 vous a visité, peut-être incognito, avant d’être défait par votre système immunitaire. Mesurant les anticorps spécifiques développés par votre organisme – censés garantir votre immunité, au moins en théorie – ce test sérologique sera au cœur de la levée du confinement.



En Suisse, les HUG et l’Institut für Medizinische Virologie (IMV) zurichois ont déjà commencé à valider les premiers examens. Les laboratoires d’analyse privés arrivent en appui. «Ce type de dépistage de masse n’est pas encore prêt, le matériel de test, le protocole de l’examen, tout reste en phase de validation par les autorités médicales», prévient Christian Rebhan, directeur médical et responsable d’exploitation chez Unilabs. Selon lui, il faut compter «trois ou quatre semaines» avant que les premiers dépistages validés «ne puissent être déployés à large échelle».



Chinois, italien, allemand, britannique… des dizaines de ces tests sont déjà sur le marché, parfois pour moins de 10 dollars, souvent sous forme d’un stick réactif dont la couleur vire au contact d’une goutte de sérum sanguin – un peu à la manière des tests de grossesse. «Beaucoup ne sont pas précis et déclarent l’immunité en présence d’anticorps développés par le passé contre d’autres coronavirus moins dangereux ou de restes d’une vaccination contre la grippe», décrit Christian Rebhan. En Espagne, des milliers de ces tests ont ainsi dû être rappelés.



Comme les tests de grossesse, le verdict définitif nécessitera certainement de passer au labo. «La population pourra-t-elle envoyer un échantillon, en se piquant le doigt? Tout reste à définir», reconnaît le médecin-chef d’Unilabs. Une prudence à la hauteur de l’enjeu: déclarer immunisées des centaines de personnes qui en réalité ne le sont pas risquerait de mettre à terre les efforts de semaines de confinement.



P.-A.SA.