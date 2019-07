Visilab pourrait tomber dans le giron du fabricant de Ray-Ban

Les grandes manœuvres dans le secteur mondial de l’optique pourraient frapper la Suisse à large échelle. Après le mariage de titans, en 2017, entre le leader mondial des verres correcteurs, le français Essilor (inventeur de Varilux), et le champion du monde des lunettes de soleil, l’italien Luxottica (propriétaire et producteur notamment de Ray-Ban), le monde de l’optique est à nouveau en ébullition.

La semaine dernière, le groupe EssilorLuxottica a confirmé «mener des discussions en vue d’acquérir la participation de HAL Holding dans GrandVision», une opération qui friserait les 8 milliards d’euros. Si ce rachat devait avoir lieu, EssilorLuxottica contrôlerait l’ensemble de la branche de l’optique, des verres de lunettes aux montures, des lunettes de soleil au plus grand réseau de distribution de la planète.

Visilab, un nain très précieux

Or, dans ces négociations au sommet, se joue l’avenir d’un groupe helvétique, certes un nain au niveau international, mais toujours numéro un en Suisse, devant l’allemand Fielmann: la société Visilab. En 2017, son fondateur, Daniel Mori, a en effet vendu la majorité des parts de Visilab au groupe néerlandais GrandVision, qui détient plus de 7000 magasins dans le monde, principalement en Europe de l’Ouest et en Amérique latine. EssilorLuxottica, quant à lui, exploite quelque 9000 boutiques, avant tout aux États-Unis.

Et, mine de rien, le marché suisse est loin d’être négligeable pour le fabricant italien des lunettes de soleil de marque Luxottica, allant de Ray-Ban à Oakley, de Gucci à Prada, Armani ou Dolce&Gabbana. La Suisse est en effet l’un des rares pays développés où Luxottica ne détient aucun magasin en propre. En acquérant GrandVision, EssilorLuxottica avalerait directement le groupe genevois Visilab, ses 102 enseignes et son réseau de vente de lunettes en ligne.

Daniel Mori rassure

Les employés de Visilab suivent dès lors avec attention, voire avec une certaine inquiétude, les négociations qui se déroulent dans la stratosphère de leur branche. En effet, leur charismatique patron, Daniel Mori, leur avait affirmé en 2017: «Je reste président de Visilab. Tant les dirigeants de l’entreprise que tous ses partenaires et collaborateurs conservent leurs attributions. En clair, aucun changement ne surviendra dans notre organisation actuelle.»

Jusqu’à ce jour, la promesse est tenue. Après la prise de participation majoritaire à 60% des Hollandais, Visilab a poursuivi sa croissance, avec un chiffre d’affaires 2018 de 264 millions de francs, en hausse de 5%, et prévoit carrément la création de 76 nouvelles filiales d’ici à 2023. En sera-t-il de même si le premier opticien de Suisse tombe dans le giron d’EssilorLuxottica qui est encore aux prises avec des guerres intestines entre les Italiens et les Français?

Un marché très bousculé

Le Genevois Daniel Mori se montre serein: «Ce genre de négociations est usuel dans la branche, affirme-t-il à la «Handelszeitung». Il n’existe à ce jour aucune certitude qu’elles aboutissent», comme le confirment également GrandVision et EssilorLuxottica. Par ailleurs, ajoute-t-il, «nous avons conclu des règles très claires de gouvernance (ndlr: avec GrandVision) qui ne sauraient être remises en cause, même au cas d’un rachat par EssilorLuxottica». Cet accord précise notamment que la maison mère de GrandVision, la holding HAL, aux mains de la famille Van der Vorm, montera sa participation de 60 à 79% fin juillet prochain.

On essaie sur internet

Et cet échéancier sera respecté. Cela dit, le marché des lunettes présente un visage des plus contrastés: si le prix des verres correcteurs affiche encore des marges plus qu’honorables, de quelque 200% pour le leader Essilor, selon le magazine français des consommateurs «Que choisir», celle des montures est en chute libre, avec l’offre de plus en plus classique d’une deuxième paire offerte. Mais, une fois de plus, c’est la concurrence d’internet qui vient troubler la donne.

Hormis une visite physique chez un ophtalmologue ou un optométriste pour définir la correction voulue, on peut aujourd’hui essayer virtuellement une paire de lunettes à la maison, puis la commander, toujours en ligne. Grâce à ce service, Visilab a ainsi augmenté le nombre de ses contacts clients de 32% par an depuis 2016. Il se vend chaque année 1 million de paires de lunettes en Suisse.