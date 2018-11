«Wonderbox fait 50% de ses ventes en fin d’année»

Le budget des Suisses pour les cadeaux de Noël va atteindre un record. Une étude réalisée par le cabinet de conseil EY prévoit que les Helvètes dépenseront en moyenne 310 francs pour faire des heureux cette année, contre 272 francs en 2017. Ce niveau dépasse le sommet atteint en 2010, à savoir 301 francs. Livres papier ou électroniques, habits ou encore denrées alimentaires figurent parmi les biens souvent offerts. Mais ce n’est pas tout. De Smartbox à Wonderbox, en passant par ideecadeau.ch, Mydays ou Realdeals.ch, les spécialistes en coffrets proposant séjour de charme, repas gastronomique et autres activités sportives devraient en profiter. Rencontre avec Bertile Burel, cofondatrice de Wonderbox.

Les indicateurs sur les attentes pour les ventes de Noël sont en hausse en Suisse. Comment vont les affaires pour vous?

La saison de fin d’année a débuté. Nous réalisons 50% de notre chiffre d’affaires entre novembre et décembre. Je constate que le marché suisse demeure en croissance.

Vous figurez avec Smartbox parmi les deux géants européens du domaine. Êtes-vous très présents en Suisse?

Nous générons l’équivalent de 4,4 millions de francs de nos revenus ici, pour un total de 240 millions de francs de chiffre d’affaires pour le groupe en Europe. Mais nous avons l’ambition d’augmenter notre taux de pénétration. J’estime que nos ventes peuvent rapidement doubler, si je me réfère au total de la population et à son pouvoir d’achat élevé.

Pourquoi les ventes en Suisse sont-elles proportionnellement inférieures à celles réalisées dans le reste de l’Europe?

Je pense que les distributeurs suisses n’ont pas forcément pris la mesure de l’importance de l’emplacement de nos produits en magasin. Je vous donne un exemple. En France ou en Espagne, on peut les trouver en tête de gondole ou à proximité des entrées, ce qui est moins le cas ici. Mais nous continuons d’avancer avec eux pour trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties.

Quelles sont les grandes tendances en matière de coffrets cadeaux?

Pour la Suisse, les séjours dans des centres thermaux sur le thème du bien-être soit très prisés. Tout comme le sont nos propositions de nuits insolites, dans une cabane dans les arbres, dans un igloo, dans un tipi ou sur la paille.

Quelle est la part de vos ventes réalisée au travers d’internet?

Je donnerai une réponse globale en disant que les ventes web représentent en gros 15% du chiffre d’affaires du groupe. Elles ont tendance à augmenter, surtout en Suisse, où elles sont inférieures à ce chiffre.

Votre firme a été lancée sur le marché français. Reste-t-il important pour vous?

Oui, nous réalisons 50% de nos ventes en France. L’Espagne, la Belgique et l’Italie représentent, elles, plus de 45% au total. Le solde est constitué de la Suisse, du Portugal et des Pays-Bas

Comment est-on retenu par Wonderbox lorsque l’on veut proposer ses services, que l’on soit un spa ou un restaurant?

Nous analysons la qualité du partenaire et sa réputation, en s’appuyant notamment sur les avis de Tripadvisor ou en contactant d’autres prestataires actifs dans le même domaine. Nous nous basons aussi sur des organismes spécialisés, tels que les Jeunes restaurateurs d’Europe ou les Relais du silence pour les hôtels de charme.

Quel est votre mode de rémunération?

Pour entrer en partenariat avec nous, nous chargeons une commission sur les services consommés par le client. Cette dernière se monte à environ 25% du prix de la prestation. Cela permet de faire tourner notre entreprise et de payer nos distributeurs que sont, en Suisse, la Fnac et Manor notamment.

Vous avez lancé votre entreprise voici quatorze ans. Comment votre offre s’est-elle modifiée au fil du temps?

On a débuté avec deux coffrets sur le thème du sport. On est ensuite passé aux massages et aux soins du visage, puis on s’est progressivement lancé dans les restaurants. Est venue ensuite se greffer la thématique des séjours, qui représente aujourd’hui 50% de notre chiffre d’affaires.

La thématique des séjours a-t-elle aussi évolué?

Complètement, oui. Au début, nous offrions essentiellement des séjours dans des hôtels de charme. Puis nous avons développé l’offre de voyages en Europe, souvent deux nuits, qui marche particulièrement bien en Suisse. Plus récemment, l’idée des nuits insolites a émergé.

Combien de coffrets vendez-vous par an?

Nous écoulons plus de 2'400'000 coffrets par année, dont 30'000 en Suisse.

Vous avez procédé à plusieurs acquisitions d’entreprises en Belgique (2015), aux Pays-Bas (2017) et au Portugal (2018). Comment financez-vous cette stratégie?

Nous avons financé ces acquisitions essentiellement avec nos fonds propres.

(24 heures)