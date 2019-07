ABB Sécheron hérite d’une commande au goût amer

Annoncé vendredi par ABB, c’est le type de commande dont se serait enorgueillie son usine genevoise il y a deux ans encore. Pensez donc, 140 millions de dollars d’«équipement de tractions» – ces armoires qui alimentent et commandent les moteurs des locomotives électriques – à fournir sur des dizaines de trains Stadler livrés en Californie ou en Norvège. De quoi donner de l’ouvrage pour des mois aux chaînes de production de transformateurs du parc industriel de Meyrin-Satigny. La multinationale ne vante-t-elle pas la «part importante de composants fabriquée en Suisse – 60% de la commande étant produite à Turgi et Genève»?

Sauf que. En novembre 2017, la direction du groupe helvético-suédois a ordonné la fin de la production «lourde» sur son site dit d’ABB Sécheron, en hommage au fleuron de l’industrie genevoise passé sous son giron il y a trente ans. Fierté des ouvriers d’une usine encore rentable, la fabrication de transformateurs «de traction» était vouée à être délocalisée – en Pologne notamment – ce que le groupe n’a jamais ouvertement confirmé.

Cela n’empêchera pas ces ateliers d’être mis à contribution sur un gros contrat, peut-être pour la dernière fois. Quel sera leur rôle? Question délicate. Une porte-parole d’ABB estime «difficile» de déterminer la répartition du travail entre l’usine argovienne, qui fabrique les convertisseurs des trains, et celle de Genève, dédiée aux transformateurs.

Et pour cause. Selon le plan de «transformation globale» au nom duquel les 212 salariés du site se sont vus annoncer en 2017 la suppression d’un emploi sur deux, ABB Sécheron ne devrait plus fabriquer de transformateurs à la chaîne. Il était prévu que la restructuration de l’usine genevoise – désormais dédiée à de la recherche et aux «solutions de mobilité durable» – soit achevée au printemps 2019.

C’est apparemment plus compliqué. D’après nos informations, l’usine polonaise de transformateurs n’arrive toujours pas à prendre le relais du site genevois. Et ne pourrait assurer qu’une modeste part de la récente commande. Résultat, il faudra encore faire appel à ABB Sécheron, d’autant que les licenciements promis y ont été repoussés. Reste que nombre de salariés visés n’ont pas attendu d’être mis dehors pour partir. Ils seront remplacés par des employés temporaires, indique une source au fait de la situation.