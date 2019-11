L’affaire Boeing instille la méfiance en Europe

La cadence de développement du transport aérien impose une tendance dominante, depuis des décennies: moins de souveraineté et plus d’efficacité en matière de réglementations et de sécurité. Les deux crashs de Boeing 737 Max 8, en octobre 2018 et en mars dernier, ont toutefois changé la donne. L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) brise une vieille tradition de confiance réciproque avec son homologue états-unien, l’Agence fédérale de l’aviation (FAA). Le président de l’AESA, Patrick Ky, a en effet déjà prévenu qu’il ne se contenterait plus des recommandations américaines pour valider des homologations d’appareils.

Rappel des deux drames: le 29 octobre 2018, un Boeing 737 Max 8 de la compagnie indonésienne Lion Air s’abîme en mer de Java: 189 personnes perdent la vie. Moins de cinq mois plus tard, un Boeing 737 Max 8 d’Ethiopian Airlines s’écrase non loin d’Addis-Abeba: 157 victimes. Les enquêtes sur ces deux sinistres laissent apparaître des données particulièrement délicates.

À commencer par cet échange d’informations à propos du MCAS (maneuvering characteristics augmentation system) entre deux pilotes de Boeing, engagés dans des expériences avec le système de commandes de vol automatisées sur simulateur: «Il (ndlr: le MCAS) déraille sur le «sim» (ndlr: simulateur). Bon, je t’accorde que je suis nul en pilotage, mais ça, c’était scandaleux.»

Délégation des contrôles

Cet échange entre deux professionnels, effectué sur messagerie instantanée, remonterait à novembre 2016, selon l’AFP. Soit un an avant la certification du 737 Max 8. Il n’a visiblement pas retenu toute l’attention requise.

Un autre élément expliquerait toutefois davantage le choix de l’AESA de ne pas se contenter, à l’avenir, de valider une nouvelle homologation du Boeing 737 Max sur les seuls critères du FAA: l’autorité américaine aurait délégué des contrôles majeurs à des experts de Boeing.

Etats-Unis versus Europe

Cette situation, empreinte d’un rapport juge et partie, n’a évidemment pas manqué de susciter aussi de vives émotions parmi les pilotes du monde entier. Même si les pratiques de «délégation de certification» d’avions ne sont en fait pas une exclusivité états-unienne.

«Sur le Vieux-Continent, nous déléguons certes aussi à Airbus, reconnaît ainsi Patrick Ky dans la presse hexagonale. Une autorité de sécurité indépendante au sein des industriels, auditée par l’AESA, effectue un premier niveau de vérification. Notre système de délégation s’avère robuste dans nos rapports avec les entreprises.» Les relations entre Boeing et la FAA inspirent toutefois nettement plus de doutes. Du coup, cette fois-ci, le contrôle aérien mondial a renoncé à la tradition privilégiant l’efficacité à la souveraineté dans la sécurité. Mais de façon limitée. Le souverainisme se limitera au Joint Authorities Technical Review, nouvelle structure réunissant les autorités de grands marchés pour trancher sur le sort du Boeing 737 Max 8, au-delà des États-Unis.

Il s’agit de celles de l’Union européenne (la Suisse y est associée depuis treize ans sur la base de l’accord bilatéral sur le transport aérien), du Canada, du Brésil, de l’Australie, de Singapour, du Japon, de l’Indonésie et des Émirats arabes unis. Sans oublier, évidemment, la Chine populaire, probablement très inspirée en cette période de tensions commerciales avec les États-Unis.

Bénéfice divisé par deux

Les nouveaux mouvements du 737 Max 8 ne reprendront donc probablement que l’an prochain, progressivement, mais surtout lentement. Notamment au regard des intérêts financiers de Boeing. Les déboires liés au 737 Max continuent d’affecter les résultats de l’avionneur. Avec une chute de 67% des livraisons d’avions commerciaux au cours du seul 3e trimestre, son chiffre d’affaires a plongé de plus d’un cinquième. Son bénéfice net a chuté de plus de 50%, à 1,17 milliard de dollars.

L’évaluation des coûts de l’affaire «737 Max 8» pour Boeing laisse en outre apparaître un fossé encore plus inquiétant. C’est 9,3 milliards de dollars, selon Boeing, en comptant l’immobilisation au sol de 350 exemplaires de ce biréacteur et les différentes indemnités à verser aux clients, plus de 45 compagnies aériennes. En ajoutant des aides aux sous-traitants, ce coût atteindrait même 17,2 milliards de dollars, selon Bank of America.

Le principal concurrent de l’avionneur de Chicago, le toulousain Airbus, profite en outre des grands doutes qu’inspire Boeing dans le contexte actuel. Le 24 octobre, la compagnie indienne IndiGo a commandé 300 Airbus A320 neo pour un peu plus de 33 milliards de dollars. Cette opération confirme une intention manifestée en mai auprès de Bloomberg