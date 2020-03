De Bethune, horloger de tradition en quête perpétuelle d’innovation

Son nom évoque un certain chevalier de Béthune, officier de la marine royale descendant d’une famille de la noblesse française, qui vécu aux XVIIe et XVIIIe siècles. Féru de mécanique, il créa un composant essentiel pour la précision des horloges, l’échappement. C’est dans cet esprit, alliant tradition horlogère et innovation ancrée dans son temps, que Denis Flageollet a fondé, en 2002, la Manufacture De Bethune, avec son compère David Zanetta, grand expert passionné d’horlogerie ancienne.

Né dans une famille d’horlogers dans les Vosges, dont il représente la quatrième génération, Denis Flageollet a fait sa formation de micromécanique en Suisse. Il raconte que tous deux voulaient s’installer à Sainte-Croix, pôle artisanal de la mécanique d’art. «Cet endroit est unique au monde», il réunit les savoir-faire de la mécanique horlogère, des automates, de la boîte à musique et, désormais, de nouvelles technologies comme le scannage ultraprécis et l’impression 3D.

Rafraîchir la tradition

La manufacture indépendante, sise à L’Auberson (sur la commune de Sainte-Croix), est à l’image de l’ambition de ses cofondateurs. «Pour moi, la tradition horlogère, c’est innover, explique Denis Flageollet. Le monde de la mécanique d’art a toujours créé des pièces de plus en plus précises grâce à l’évolution des techniques de chaque époque. Notre leitmotiv était de rafraîchir cette tradition. Car si les grands horlogers historiques ont inventé et pensé beaucoup de choses, ils n’avaient pas forcément les connaissances et les moyens technologiques pour les mettre en pratique. Par exemple, les matériaux développés dans d’autres secteurs comme l’aéronautique ou le médical: nous, horlogers, pouvons placer notre brique en appliquant ces innovations dans notre domaine.»

Parmi ses créations phares, la petite lune sphérique en acier et palladium.

Le titane – matière très légère et inoxydable mais très difficile à travailler en décoration – est utilisé chez De Bethune dans beaucoup d’éléments d’habillage de la montre mais aussi pour des pièces de mouvement. Le silicium amène de la précision pour toutes les roues d’échappement, le système qui sert à la bonne régularité du mouvement. Dans la manufacture, on dessine (en 3D assistée par ordinateur), on développe et fabrique presque tous les composants des garde-temps: des montres design et futuristes, de sport, aussi bien que des pièces d’art aux décorations stylisées. La jeune marque a déjà conçu 27 calibres depuis sa naissance et déposé quantité de brevets. Sa production actuelle est de 180 à 200 pièces par année, vendues principalement en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Le prix moyen est de 100000 francs, à partir de 37'000 jusqu’à 400'000 en fonction de la personnalisation des pièces, parfois uniques pour les collectionneurs passionnés.

Minidynamo

La maison horlogère est organisée de manière verticale. La chaîne de production commence à l’étage inférieur, où se trouvent les décolleteuses et autres machines d’usinage numérique modernes, ainsi que la galvanoplastie. Vis, roues, axes, ancres, balanciers, ponts, spiraux, aiguilles, cadrans – toutes pièces répertoriées, contrôlées et tracées de bout en bout dans le système informatique – serviront à l’assemblage de montres plus ou moins compliquées, avec chronomètres, quantièmes perpétuels ou tourbillons.

«Le monde de la mécanique d’art a toujours créé des pièces de plus en plus précises grâce à l’évolution des techniques de chaque époque»

Il y a le travail de finition classique dans la haute horlogerie, à la main, sur chacune des pièces: anglage, polissage, décoration… Et il y a ces petites créations horlogères qui font l’originalité des modèles De Bethune. Sur la montre de plongée, un micromécanisme permet, à la manière d’une dynamo, d’activer de petites diodes pour éclairer le cadran et montrer l’heure de nuit. Sur une autre, les cornes du boîtier s’adaptent à la courbe du poignet grâce à un système mécanique. L’un des modèles phares, de forme classique, affiche sur le cadran un beau ciel étoilé en titane bleui avec une multitude d’étoiles en or gris formant la voie lactée, réalisée par microfrappes au laser, à la main, comme pour les dépôts de feuille d’or 24 carats. Une technique de pointe pour un travail artisanal gigantesque! Son acquéreur peut choisir le jour de la représentation du ciel qu’il désire.

Un des emblèmes de la marque est sa petite lune en forme de sphère contenue dans une montre-bracelet tournant sur son propre axe pour représenter précisément les phases lunaires. Formée de deux demi-sphères en acier et en palladium, et exposée à la flamme d’une lampe à alcool, seule la première, oxydée sous l’effet de la chaleur, vire à la couleur bleue.

Le cadran de montre au ciel bleu à la voie lactée constellée d’étoiles.

Avec David Zanetta – qui a quitté la manufacture et cédé sa part il y a trois ans, à l’âge de 71 ans –, le maître-horloger a imaginé des nouveautés techniques autant qu’esthétiques. «Nous avons beaucoup travaillé sur la forme, les niveaux de lecture du cadran ou les effets de lumière sur la matière afin de transmettre de nouvelles émotions dans la grande tradition de l’horlogerie d’art.» Désormais gardien du temple et de la philosophie de la marque, Denis Flageollet, directeur opérationnel, dit compter beaucoup sur son équipe R&D, formée de collaborateurs expérimentés, pour poursuivre la ligne tracée pour la marque.

Pas plus, mais mieux

L’entreprise, dirigée par le CEO Pierre Jaques, le «commercial qui parcourt le monde», compte 32 collaborateurs, dont cinq à Genève, où se trouve le show-room et le marketing. L’effectif, comme la production, était presque double avant les heures difficiles de la crise du franc fort en 2015. Aujourd’hui, à 58 ans, Denis Flageollet assure, selon la devise de la marque, que l’objectif n’est pas de faire plus, mais de faire mieux. Toujours mieux dans l’innovation.