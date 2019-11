Le container connecté né à l’EPFL qui révolutionne le frêt maritime

Dans les laboratoires de l’EPFL, les chercheurs ne connaissent pas de limite. Leurs technologies auront un impact dans le ciel, sur terre et… sur mer. Les fondateurs d’Aeler Technologies, société née l’an dernier dans le Parc de l’Innovation à Écublens, s’apprêtent ainsi à lancer un nouveau type de container qui pourrait révolutionner le transport maritime de marchandises.

Construit en matériaux composites, donc plus solide et plus léger, il embarque capteurs et systèmes électroniques permettant une surveillance en temps réel de la cargaison, notamment sa position, son système de fermeture – repérage des effractions – ainsi que quantité de données sur l’état du chargement (température, humidité, luminosité, etc.).

Naïk Londono, CEO, et David Baur, responsable de la technologie, n’ont pas traîné. Ils ont levé cette année 1,15 million de francs pour commercialiser le nouveau modèle qu’ils ont développé. Les premiers containers sont en production – assemblés en Europe – et ils devraient être certifiés en février après avoir passé les tests rigoureux. Tous deux n’ont aucune crainte au vu des caractéristiques techniques de leur produit. Quelques dizaines d’unités seront en circulation à la fin du 1er semestre 2020, testées par de gros transporteurs.

Le CEO estime qu’à la fin de 2020 un millier de containers intermodaux Aeler pourraient déjà être transportés autour du globe. Dans leur version avancée, aux dimensions standard, ils promettent un gain de poids de 20%, réduisant de manière importante la consommation d’énergie du fret maritime, donc les coûts et la pollution. Le premier marché visé par la start-up est le transport de liquides (huiles, vin, jus, et tout liquide non nocif) par Flexitank, un gros «sac» flexible rempli de liquide, à l’intérieur du container.

Actuellement, Aeler Technologies compte huit employés au Parc de l’innovation de l’EPFL, mais ils pourraient être plus de 20fin 2020, selon Naïk Londono. L’entreprise dispose d’un centre de contrôle, très automatisé, appelé à assurer le suivi des opérations en mer et garantir la sécurité du transport.