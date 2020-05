Mode – Créateur de bagues, Mood continue de surfer malgré le raz de marée Pas de chômage technique pour la manufacture d’Orbe. Elle ouvre sa sixième boutique ce 11 mai à Fribourg. Jean-Marc Corset

Stéphanie Pousaz et Arlette Bélat, codirigeantes de Mood, l'an dernier au siège de la petite manufacture installée dans la zone industrielle d'Orbe. JEAN-PAUL GUINNARD

Le temps est morose chez les fabricants de montres et bijoux. Pas pour Mood, créateur de bagues design établi à Orbe. Non seulement la PME d’une quarantaine de collaborateurs, dont un tiers à la production, n’a pas fait recours au chômage partiel, mais ce 11 mai elle ouvre une nouvelle boutique, la sixième à l’enseigne de la marque, à Fribourg!

Il n’y aura pas d’événement festif cette semaine pour inaugurer sa petite boutique Mood Box, rue de Lausanne, restrictions et mesures de sécurité anticoronavirus obligent, mais de l’audace dans une période plutôt propice aux ventes en ligne. C’est que la maison joue sur les deux tableaux, web et réseaux sociaux, pour répandre sa notoriété. Fermées durant plusieurs semaines, les quatre autres boutiques en Suisse – Orbe, Carouge (GE), Martigny (VS) et Zurich – rouvrent aussi leurs portes lundi, et celle de Barcelone mardi.

«Les ventes en ligne ont progressé durant cette période particulière», relève Stéphanie Pousaz, responsable marketing associée à Arlette Bélat. Ensemble, elles ont repris la marque fondée par l’artisan Cédric Chevalley en 2013. Cela ne suffit pas à combler le trou financier provoqué par la fermeture des boutiques mais à «sauver les meubles». Stéphanie Pousaz reste optimiste pour la fin de l’année, imaginant même que le chiffre d’affaires devrait progresser. L’an dernier, il s’était envolé de 33% à plus de 8 millions de francs.

La marque s’enorgueillit de ventes en grande majorité sur le marché helvétique, avec des produits 100% suisses sortis des ateliers d’Orbe. La production n’a pas été arrêtée durant le confinement, mais les locaux ont été divisés en deux pour répondre aux exigences sanitaires. Mood travaille avec une trentaine de sous-traitants de la région, dont une partie ont également poursuivi leurs activités à plein-temps pour répondre à la demande.

Le reste de l’équipe, pour la plupart dans le design, l’administration ou la vente, pratique le télétravail. Stéphanie Pousaz assure que chacun y a mis du sien, dans une certaine euphorie malgré ces heures graves, s’improvisant dans des tâches inhabituelles pour assurer les livraisons et maintenir l’élan de la marque, notamment le staff des boutiques fermées.

Si l’idée originale des bagues Mood, interchangeables et modulables grâce à leur anneau central amovible, perdure, la variété de la collection ne cesse de s’étoffer. Cette diversité se décline dans toutes les gammes, des plus simples à quelques dizaines de francs aux pièces de joaillerie exclusives avec du sertissage de diamants et de nobles matières, un luxe jusqu’à 18'000 francs.

Pourquoi Fribourg, après Martigny? Stéphanie Pousaz explique que les sites des magasins sont des coups de cœur – comme Barcelone – et parfois des insistances de clients fans de la marque. «Nous sommes moins frileux d’ouvrir là où l’on est connu.» Ainsi en est-il de la poya – une collection lui est dédiée –, où la marque vaudoise dénombre de nombreux fidèles unis à jamais par ces bagues!