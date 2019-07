«Huawei mettrait son veto à toute tentative d’espionnage»

«Notre corps est perforé, mais le cœur continue à battre.» Il y a quelque temps, Ren Zhengfei a déniché sur internet la photo d’un avion soviétique de la Seconde Guerre mondiale criblé de projectiles mais encore en état de voler. Symbole de la résistance à l’agression de Donald Trump, l’image se trouve désormais partout sur les campus de Huawei, l’entreprise qu’il a créée en 1987.

Pendant des années, vous ne parliez pas aux médias. Qu’est-ce qui a changé depuis l’arrestation de votre fille en décembre au Canada?

Après l’incident de Vancouver, les États-Unis nous ont inclus dans la liste des entreprises considérées comme une menace pour la sécurité nationale. Se fondant sur des préjugés, presque tous les médias internationaux ont écrit sur Huawei dans un sens négatif. Dans ce scénario de crise, j’avais la responsabilité de rassurer les clients, les fournisseurs et les salariés sur notre capacité à surmonter l’épreuve. Pour le moment, le ciel est mitigé: environ 30% des médias rédigent des articles qui nous sont favorables, alors que 70% d’entre eux présentent un point de vue opposé. Tout cela, je ne l’ai pas fait seulement pour sauver ma fille Meng Wanzhou, mais aussi mon entreprise.

Comment va se terminer l’histoire de Meng?

Nous attendons la décision du tribunal. Ma fille n’a commis aucun délit, nous sommes convaincus que la Cour livrera un verdict transparent et juste.

Washington peut bloquer la fourniture de composants produits aux États-Unis. Huawei peut-il devenir autonome?

Nous le sommes déjà, nous pouvons fournir des services à nos clients de manière indépendante. Plus un système est avancé, plus nous pouvons le produire de manière autonome. Bien entendu, nous n’avons pas poursuivi le développement de certains produits anciens, d’importance secondaire, et nous pourrions en ressentir les effets. Mais nous pouvons les remplacer avec de nouvelles technologies.

Et pourtant, vous comparez la situation de Huawei à cet avion tout esquinté.

J’ai trouvé cette photo par hasard sur internet et je crois qu’elle ressemble à notre entreprise. Nous ne savions pas alors quelle était l’importance des dégâts et ce sur quoi il fallait nous pencher en priorité. Nous avons commencé à rafistoler les trous dans la 5G, dans le réseau de transmission optique et au cœur du réseau, le core network (ndlr: réseau central). Maintenant, tous les trous ont été comblés. Après avoir effectué certains calculs, nous savons qu’il y avait près de 4300 à 4400 trous. Nous en avons déjà réparé 70% à 80%, et nous devrions atteindre 93% à la fin de l’année. Certains d’entre eux pourraient être difficiles à remettre en état, nous en subirons l’impact cette année ainsi que l’année prochaine. Nous estimons qu’à partir de 2021 l’entreprise renouera avec la croissance.

Vous avez évoqué une réduction du chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars.

La baisse de 135 à 100 milliards de dollars représente le scénario le plus pessimiste. Les efforts de notre équipe contribueront à freiner la chute du chiffre d’affaires. L’entreprise est saine.

Huawei ne devrait-il pas négocier avec les États-Unis et partager le code source de son réseau?

Nous négocions déjà avec les États-Unis. Ils nous ont fait un procès à New York et, de notre côté, nous leur en faisons un au Texas. C’est notre manière de communiquer, en utilisant les instruments juridiques. Je crois que c’est la meilleure méthode, étant donné que les États-Unis sont un État de droit.

Lors du G20 au Japon, Trump et Xi Jinping ont rouvert la négociation. Cela a-t-il changé quelque chose?

Aucun changement fondamental. Au contraire, après le G20, les États-Unis ont indiqué avec plus de précision où ils comptaient nous frapper. Nous attendons de voir s’ils relâchent la pression, mais même si cela n’était pas le cas, ce ne serait pas bien grave.

Les États-Unis font pression sur les Européens pour qu’ils excluent Huawei de leurs réseaux 5G, mais cela ne semble pas fonctionner.

L’Europe est notre seconde patrie, elle est très importante. C’est la raison pour laquelle nous y avons beaucoup investi. Beaucoup d’opérateurs travaillent avec nous depuis vingt ans et, malgré la pression des États-Unis, ils continuent à acheter de l’équipement Huawei. C’est le signe que nous gardons leur confiance.

Huawei est accusé de manquements à la sécurité. Vos appareils pourraient être utilisés pour de l’espionnage. Qu’avez-vous à répondre?

L’Italie et l’Allemagne ont proposé d’introduire des normes de cybersécurité uniformisées dans toute l’Europe et de soumettre chaque entreprise à un contrôle. C’est une bonne mesure. Huawei a fait face aux contrôles les plus stricts existants et jusqu’à maintenant aucun problème n’a été décelé. Je pense que toutes les entreprises seront d’accord pour accepter ces mesures. Ce serait pour l’Europe une garantie de sécurité.

Si le gouvernement chinois demandait à Huawei d’installer des «portes dérobées», refuseriez-vous?

Bien entendu, je mettrais alors mon veto sans aucun doute. Différentes personnalités du Parti et du gouvernement chinois ont clairement affirmé que les entreprises chinoises ne doivent pas installer de «portes dérobées». Nous leur faisons une totale confiance dans ce domaine et nous sommes disposés à signer des engagements avec tout pays qui le souhaite. Par ailleurs, si d’aventure nous en installions, aucun client n’achèterait plus nos produits et cela nous conduirait à la faillite. Je resterais alors seul à payer les dettes, nous ne souhaitons pas en arriver là.

Trump vous a décrit comme un «prince du mal». Pourquoi devrions-nous vous faire confiance?

Maintenant que vous m’avez vu, ai-je vraiment l’air d’un «diable»? Personne n’est un diable, même Trump, qui est un excellent leader. L’histoire montrera que les pays qui auront fait confiance à Huawei bénéficieront de résultats et de succès significatifs.