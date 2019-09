Le concours pour le Prix PERL 2020 est lancé

Le 18e «Prix Entreprendre Lausanne Région» (PERL), qui sera décerné le 7 mai 2020, est lancé. L’appel aux candidatures des entrepreneurs basés sur l’une des 27 communes faisant partie de la région lausannoise se déroule jusqu’au 8 janvier prochain.

Le concours, qui veut mettre à l’honneur les projets novateurs et performants, s’adresse aux entreprises de tout secteur d’activité et de toute taille. Il récompensera cinq lauréats qui se partageront un montant global de 100 000 francs, dont la moitié pour le vainqueur.

Président de l’association Lausanne Région, qui organise l’événement, Gustave Muheim nous en donne les ficelles.

Que peut apporter une participation au Prix PERL à une jeune entreprise?

Aujourd’hui, plus que jamais, la visibilité est déterminante pour une entreprise créatrice de nouveaux concepts. Le PERL s’inscrivant dans un tissu socio-économique de près de 300 000 habitants, et sa renommée étant avérée, les chances sont grandes pour les bénéficiaires d’un des prix de marquer les esprits.

Sans une innovation technologique, a-t-on une chance de figurer parmi les entreprises primées?

J’ose à dire que, bien au contraire, la création de places de travail – même en nombre réduit – provenant d’une idée novatrice contribue à la richesse de notre région et remplit donc les critères d’éligibilité pour un des prix.

Si je représente une entreprise artisanale ou de services, quels facteurs et arguments peuvent séduire ou intéresser le jury?

N’étant pas membre du jury, je peine à répondre. Mais vu sa composition, sous la présidence du syndic de Lausanne (ndlr: Grégoire Junod) et faite exclusivement de professionnels, je suis d’avis qu’il faut oser les surprendre. En 17 éditions, rares ont été celles où seule la technologie innovante a compté. Un exemple qui a marqué mon esprit: une dame a créé en 2007 «Sonja Dessert & Santé» et développé un concept de desserts sans gluten pour «le plaisir sans interdits». Elle a remporté le 2e prix en 2009.