Elles mettent le paquet pour des alternatives vertes aux plastiques

Nestlé va investir près de 2 milliards

Au marché du dimanche de Plainpalais à Genève – ville qui a interdit ce 1er janvier la distribution de produits à usage unique sur le domaine public –, les marchands de fruits et légumes utilisent des sacs biodégradables et compostables. Le géant Nestlé s’est lui engagé à investir jusqu’à 2 milliards de francs pour diminuer l’utilisation de plastique dans les emballages et améliorer le recyclage. Il a rejoint le Pacte plastiques européen lancé le 6 mars à l’initiative de la France et des Pays-Bas, qui regroupe près de 80 entreprises, gouvernements et ONG. Ceux-ci s’engagent d’ici à 2025 à réduire d’au moins 20% les produits et emballages en plastique vierge, à augmenter d’au moins 25% les capacités de collecte et de recyclage et à utiliser au moins 30% de plastique recyclé dans les emballages (en moyenne).



Le groupe Nestlé – très critiqué par Greenpeace pour être, après Coca-Cola, la firme dont on retrouve le plus de produits plastiques dans la nature – veut créer un nouveau marché d’emballages recyclables grâce aux producteurs. Il s’engage à «acheter jusqu’à 2 millions de tonnes de plastiques recyclés de qualité alimentaire et à affecter plus de 1,5 milliard au paiement d’une prime pour ces matériaux d’ici à 2025». La multinationale veut aussi accélérer les travaux de recherche avec un fonds de 250 millions de francs destinés à des start-up et à son propre Institut des sciences de l’emballage à Vers-chez-les-Blancs. Inauguré en septembre, il travaille aussi sur les matériaux biosourcés, compostables et biodégradables. J.-M. C.