Économie – Pandémie ou pas, l’assureur accélère sa transition numérique Jean-Daniel Laffely remplace Philippe Hebeisen comme directeur général du groupe Vaudoise Assurances en misant sur la continuité. Interview. Jean-Marc Corset , Claude Ansermoz

Jean-Daniel Laffely, le nouveau capitaine à la barre de la Vaudoise Assurances, veut poursuivre la stratégie du groupe dans son esprit mutualiste. Vanessa Cardoso

Après onze ans à la tête du groupe Vaudoise Assurances, le directeur général Philippe Hebeisen passe le témoin ce lundi à son directeur des finances, Jean-Daniel Laffely. Depuis trente ans dans le domaine des assurances, le nouveau CEO – qui a repoussé les festivités des 125 ans de la société à 2021 – se dévoile.

Comment l’entreprise fonctionne-t-elle durant la crise?

Plutôt bien en comparaison avec d’autres professions en première ligne et entreprises qui vivent des situations à la limite du dramatique. Nous avons l’avantage d’avoir créé, il y a déjà quelques années, les conditions nécessaires au niveau de l’infrastructure informatique. Notre gestion de crise et le travail à la maison de tous nos collaborateurs, décidé le 16 mars, se sont passés de manière très efficace et dans le calme.

Quel est votre plan de déconfinement?

Près de 95% des collaborateurs travaillaient à la maison. Toutes les agences étaient fermées. Une quarantaine seulement sur 800 devaient assurer une permanence au siège pour diverses tâches obligatoires. Depuis le 27 avril, le retour au bureau est accepté sur une base volontaire, mais dans la limite de 20% des effectifs. Ils étaient entre 12 et 13%. À partir du 11 mai, on fixe des quotas – de 33 à 50% – et nous rouvrons les agences selon les règles de l’OFSP, dans un monde très sécurisé.

Les employés ont-ils reçu des instructions spéciales?

Nous avons pris plusieurs mesures. La première: nous leur avons demandé de privilégier les transports privés. On pense qu’il y aura plus de monde dans les transports publics dès le 11 mai. Mais il n’y a pas d’interdiction. En revanche ils devront tous respecter les règles en vigueur dans l’entreprise. On met des masques à disposition et il y a tout un catalogue de mesures.

Le plan de numérisation a donc tenu le choc pour assurer vos prestations?

On n’a pas eu de pépins, ni avec le travail à distance ni en raison de la surcharge de notre système. Ce qu’on vient de vivre va accélérer la nécessité de la transformation digitale. Des modes de travail pourraient fortement évoluer, liés à cette action. Mais quant à dire que le home office est parfait dans tous les cas de figure, c’est un pas qu’on ne peut pas franchir. Pas mal d’activités nécessitent la présence d’équipes, le contact social crée une dynamique. Certaines tâches perdent en qualité ou prennent plus de temps à distance. Il y a un mélange d’avantages et de désavantages.

Dans la vente de produits, vous privilégiez le contact personnel jusqu’à présent?

Oui, on a beaucoup axé notre stratégie sur le contact personnalisé avec le client. En cette période, c’était moins pour du conseil que pour leur venir en aide. Cela fonctionne aussi à distance. Mais ce n’est pas parce qu’on a des outils extrêmement technologiques que les rapports se font différemment. Il y a toujours des moyens classiques comme le téléphone. Les gens du réseau de distribution ont encore besoin de ce contact social qui renforce la confiance du client.

L’assurance du futur sera donc un contact à la fois humain et numérique?

Clairement. On parle toujours d’«omnicanalité»: on veut que nos clients soient servis par tous les canaux de la même manière.

Sur le plan des affaires, comment le coronavirus vous a-t-il affecté?

Le premier impact, ce sont généralement les marchés financiers. On gère en direct 8 milliards de francs pour notre propre compte et 2 milliards de manière indirecte dans des fonds de placement immobiliers. Donc quand la Bourse tousse, l’impact est très important. On estime aujourd’hui à 150 millions d’impact sur nos fonds propres de plus de 2 milliards, soit 7 ou 8%. Mais cela va encore beaucoup évoluer cette année. Sur la marche des affaires de l’assurance, la situation est plus complexe à appréhender. Il y a toujours un effet retard pour évaluer les volumes de chiffre d’affaires, respectivement des prestations. On s’attend à un recul des affaires qui nous ramène en dessous de 2019. Il y a un frein notamment dans le marché automobile (ndlr: un peu plus de 30% du chiffre d’affaires du groupe) et dans d’autres types d’assurances dépendant de l’arrêt des entreprises. Côté prestations, il y a des domaines où les annonces seront fortes, et d’autres où la situation à court terme s’est améliorée, comme l’automobile, avec moins de demandes. À voir sur l’année.

En France, certains demandent à leur assurance véhicules de rembourser une part de prime?

Les marchés français et américains sont très différents du nôtre. En France, c’est presque une action marketing, qui représentait un retour d’environ 40 francs par assuré en moyenne. À la Vaudoise, nous avons une vision globale et à long terme: depuis 2012, nous redistribuons nos excédents à nos assurés alternativement sur les assurances autos et sur les assurances choses et responsabilité civile. L’an passé, on a eu de bons résultats, donc on a décidé de redistribuer 10% des primes automobiles, soit 35 millions de francs. Cela se fera à partir de juillet cette année. On prend en considération tous les résultats de l’entreprise, pas seulement une branche. Nous sommes un groupe aux racines mutualistes et c’est notre état d’esprit.

Comment traitez-vous les polices épidémies?

Nous avons des couvertures épidémies au premier risque dans les affaires de choses. Dans le cadre de cette couverture, nous indemnisons nos clients. Globalement, le dommage est relativement modeste. Pour plusieurs centaines de cas qui peuvent être affectés, ce sera largement moins qu’une dizaine de millions.

Qu’en est-il de vos loyers commerciaux?

On a parlé de les différer et de les réduire. Pour nos locataires entreprises, cela dépend des mesures prises dans chaque canton. À ce jour, la Vaudoise a reçu plus de 100 demandes pour un montant cumulé de loyer mensuel de plus de 0,5 million de francs. Sur cette base, nous avons accordé des baisses sur les loyers entre 25 et 50% en fonction de l’impact sur l’activité des commerçants.

Quelle est votre vision de l’entreprise?

Ma désignation marque une volonté de continuité dans nos valeurs et dans les chantiers entrepris. Depuis onze ans que je côtoie le CEO actuel en tant que financier, et auparavant responsable des ventes, j’ai aussi amené ma contribution à ses projets. Nous avons des ambitions pour l’avenir. Pour preuve, nous allons investir 150 millions dans notre transformation digitale, une première pour la Vaudoise. Jusqu’à présent, cela touchait le côté technique de la gestion des risques et la professionnalisation de la gestion des actifs. Du côté assurances, on était très présent sur le marché et avions déjà la volonté de croître en Suisse alémanique. Ce deuxième volet, on veut le renforcer pour offrir une gamme complète de produits d’assurances et des solutions innovantes.