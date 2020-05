La petite entreprise sans gluten trime dur pour sortir du pétrin

Créatrice du tea-room Sonja Dessert & Santé, à Cully, elle avait déjà des idées pour cet été, une période creuse qu’elle comble en partie au Paléo Festival, à Nyon. Elle prévoyait de développer son assortiment de glaces naturelles, sans gluten, comme tous ses produits de chocolat, de pâtisserie et de boulangerie. Mi-mars, à quelques jours du Cully Jazz Festival, autre événement phare dans son agenda, Sonja Henauer voit tous ses projets s’effondrer. Aujourd’hui, elle jongle entre sa vie de cheffe d’une petite entreprise qui fait tout pour se sortir de ce pétrin et celle de mère de famille chargée de deux filles en âge de scolarité.

Au début, alors qu’un confinement partiel est décrété, elle ne sait pas sur quel pied danser, confie- t-elle. Elle garde un temps tout son personnel à 100%, alors que le tea-room doit être fermé. Mais Sonja Henauer doit vite se rendre à l’évidence et demander le chômage partiel pour son équipe de trois personnes. Un de ses employés, vivant avec une personne à risque, est même à l’arrêt complet.

Ses ventes ont chuté de 50 à 70%. Les heures d’ouverture du magasin, proche de la gare de Cully, ont donc été réduites. «Mais on veut garder une présence pour que les gens sachent qu’on est là pour eux.» La production du pain et des pâtisseries est séparée entre le magasin et le laboratoire de Puidoux, occupé par une seule pâtissière et où tout se faisait avant. Devant s’occuper de ses deux filles de 9ans à la maison et faire les devoirs avec elles, Sonja fait aussi une partie de la production, de la gestion et trois jours de vente. «Je travaille différemment, par morceaux, et plus tard le soir, jusqu’à 22 heures.» Après les premiers jours chaotiques, ses enfants, dont elle a la garde, devant l’accompagner au magasin, elle a pu trouver un arrangement avec la structure d’accueil pour prendre en charge ses jumelles pendant son travail.

Un Prix PERL

Sonja Henauer a fondé sa société en 2007, après avoir enseigné la pâtisserie à l’École hôtelière de Lausanne. Deux ans après, elle remporte la deuxième place du Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL) pour son projet innovant. Cette même année 2009, elle ouvre un tea-room-chocolaterie à Lavaux. À ce moment-là, elle avait galéré pour trouver un financement (30'000 fr.) mais avait pu compter finalement sur Microcrédit Solidaire Suisse, à Lausanne. Heureusement, soupire-t-elle, «le prêt a été largement payé»!

Ce qui ne l’a pas empêchée, au début du confinement, d’être en manque de liquidités pour payer les salaires. Elle a donc souscrit un emprunt bancaire, remboursable sur cinq ans, pour couvrir les charges d’exploitation jusqu’à septembre. «Car l’été, c’est mort.» Les festivals sont capitaux pour son exercice annuel: Cully arrive à point nommé dans la période calme d’après Noël tandis que son stand à Nyon représente près de 30% de son chiffre d’affaires.

L’artisane boulangère-pâtissière se demande si elle va rouvrir aux mêmes horaires qu’avant? «On va y aller à tâtons, dit-elle. Et nous allons changer un peu l’offre en misant sur le take away, pour les jus maison, les cafés, les salades et les sandwichs.»

Clientèle fidèle

En tant qu’entrepreneure, elle vit ces instants comme très stressants dans son organisation familiale et professionnelle. Ils ne sont «pas propices au développement de mon activité». Pourtant, elle croit qu’à long terme elle devrait pouvoir surmonter ce passage périlleux, car elle peut compter sur une clientèle fidèle à ses produits régionaux sans gluten ni additifs. Si elle trouve un associé, elle n’exclut pas, à l’avenir, d’ouvrir une succursale à Lausanne, rêvant du Flon. Mais pour l’heure «il faut se serrer la ceinture» avec toutes les économies possibles, dans les emballages comme dans l’énergie, en arrêtant le frigo moins nécessaire. Toute sa tête est concentrée à relever ce défi causé par la pandémie.