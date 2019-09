Pix4D, l’œil photogrammétrique des drones, vole toujours plus haut

La société est née en 2011 d’une recherche dans un laboratoire de l’EPFL: Pix4D, spécialisée dans les logiciels de traitement d’images de drones et leur modélisation 3D destinée aux professionnels, n’a déjà plus rien d’une start-up. Si ce n’est l’esprit. Après quatre déménagements à l’intérieur du Parc de l’innovation de l’EPFL, plus un bureau à Saint-Sulpice, mais encore à l’étroit, elle s’est installée cet été dans de nouveaux locaux à Prilly-Malley, en face du stade de glace. Désormais 130 employés y sont réunis sur les plus de 200 dans le monde.

Après Tokyo en juillet, elle vient en outre d’ouvrir son septième site mondial à Denver (Colorado), le second aux États-Unis. Objectif déclaré: développer des partenariats plus importants dans ce centre majeur des technologies géospatiales. La société lausannoise est présente également à Shanghaï (depuis 2015) et à Berlin (2017).

Cet envol commercial est directement lié au développement et à la démocratisation des drones, à la fois d’une grande souplesse et à prix abordables, explique Nikoleta Guetcheva, responsable marketing. «Avec plus de 50'000 utilisateurs et plus de 450'000 km2 digitalisés en 2018, jusqu’à l’Antarctique - soit dix fois la superficie de la Suisse - nous sommes leader mondial. Cela renforce l’image de Lausanne comme capitale des drones.»

«L’avantage de Pix4D est que nous pouvons utiliser tout type de caméra, y compris les smartphones», remarque Christoph Strecha, le fondateur et PDG de la société dont il détient encore 5%. Rappelons que, tout comme Sensefly à Cheseaux qui fabrique des drones à ailes destinés aux professionnels, principalement les cartographes et les géomètres, sa société a été reprise par le groupe parisien Parrot. La filiale lausannoise a toutefois toute latitude de voler de ses propres ailes, assure-t-on chez Pix4D. Elle est en effet la plus rentable du groupe: alors que le chiffre d’affaires de Parrot Drones a chuté de 52% au 1er semestre, ses revenus à elle ont bondi de 16% à 10,7 millions d’euros.

Attaché au Laboratoire de vision par ordinateur de l’EPFL, Christoph Strecha avait mis au point un logiciel dont l’algorithme permet d’assembler les images aériennes afin d’obtenir très rapidement un plan 3D extrêmement précis du terrain observé. Ce logiciel professionnel de photogrammétrie qui traite les images aériennes servait principalement à établir des cartographies et des données pour les géomètres.

Cette clientèle reste majoritaire pour les logiciels de bureaux. Mais Pix4D s’est également lancé dans le nouveau créneau du cloud pour mettre à disposition des données moins complexes à modéliser et de manière plus automatisée. La société investit actuellement beaucoup dans ces outils d’analyse qui permettent de travailler sur tablettes ou ordinateurs portables, par exemple pour le suivi de chantier à partir d’une caméra posée au sommet d’une grue ou l’inspection des ouvrages d’art.

Outre la construction, les logiciels Pix4D sont utilisés dans la sécurité civile et les services d’urgence sur des accidents industriels, des tremblements de terre ou les feux, afin d’accélérer les opérations. Ils ont notamment été employés lors des feux de forêts en Californie ces deux dernières années.

Dans l’agriculture, le programme utilise les images de caméras multispectrales qui permettent de déceler les problèmes de santé des plantes ou la sécheresse afin d’optimiser l’arrosage et l’épandage des intrants. Mais les domaines d’utilisation de ces données photogrammétriques sont très nombreux, à l’exemple de la fonte des glaciers et de la banquise, de la prolifération des algues en mer ou même du recensement d’une race d’éléphants en Afrique…

Dans le quartier général de Malley, la majorité des employés sont des ingénieurs regroupés par domaine d’application. Il faut dire que 60% du personnel de la société - dont la moyenne d’âge est d’environ 30 ans - est occupé dans la recherche et le développement.