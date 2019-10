Plateforme de crédits aux PME ouverte aux investisseurs privés

Financement de projets, engagement de collaborateurs, investissement dans la croissance, les stocks ou l’informatique, ou même un besoin supplémentaire de fonds de roulement: telle est la vocation de neocredit.ch, nouvelle plateforme de financement participatif (crowdlending) destinée aux PME suisses qui vient d’être lancée. Cette nouvelle société a été cofondée et cofinancée par la Vaudoise Assurances et credit.fr, leader français dans ce domaine.

L’une des deux premières start-up à profiter de l’aubaine n’est autre que Baabuk à Renens, fabricant de baskets et bottes en laine feutrée. Elle a utilisé cette nouvelle plateforme pour solliciter un prêt participatif à hauteur de 80 000 francs sur 18 mois afin de soutenir son développement commercial et plus particulièrement le lancement de sa nouvelle gamme Blacknose, collection spéciale de baskets en laine de mouton à nez noir du Valais, une des trois races autochtones du canton.

Un projet sur cent

Cette offre rapporte aux investisseurs un rendement de 6,45% brut déterminé par l’analyse de risque faite par les experts de neocredit.ch sur la base des éléments financiers que doit fournir l’emprunteur. Dans le cas de Baabuk, ceux-ci ont jugé le risque relativement élevé puisque sa note se situe à 6 sur une échelle de 1 à 7. Les investisseurs privés ou professionnels qui prêtent de l’argent (à partir de 100 francs) dans les sociétés admises par la plateforme peuvent obtenir un rendement de 1%, minimum, jusqu’à 8,8%.

«Il s’agit d’un taux d’intérêt brut, précise la société neocredit.ch. Nous prélevons 20% sur les intérêts remboursés par les emprunteurs, afin de couvrir une partie de nos coûts, notamment l’analyse des crédits et les frais liés au recouvrement.» La société fonde son expertise du profil de risque – lisible sur la plateforme – sur la base de ses propres algorithmes de vérification et de notation afin d’optimiser la sélection. Mais les critères sont sévères puisque 1 projet sur 100 est mis sur la plateforme.

Les PME peuvent, elles, emprunter entre 20 000 francs et 1 million de francs par ce mode de financement qui se veut une alternative au crédit bancaire. Selon neocredit.ch, sa plateforme est toutefois plus rapide, plus ouverte aux besoins des PME – par exemple dans le cas de Baabuk pour refinancer des frais de marketing – et ce à un coût moindre.

Quant à la Vaudoise Assurances, elle finance d’office une part de chaque projet. Pour Jean-Daniel Laffely, son futur directeur général, la joint-venture fintech lui permet de marquer sa présence dans le digital et le monde des PME par de nouveaux services complémentaires.