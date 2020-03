Une société vaudoise fait le buzz avec ses solutions multicartes SIM

Voyageurs, hommes d’affaires et frontaliers confrontés aux frais d’itinérance de données (roaming) très élevés dans la téléphonie mobile, mais aussi utilisateurs qui veulent bien distinguer connexions professionnelles et privées: beaucoup ont cherché un jour une solution à ce casse-tête sans devoir emporter avec eux plusieurs appareils. Ils ont peut-être opté pour les solutions d’une discrète société de Froideville, Stancom Sarl, qui développe des solutions multicartes SIM sous la marque Simore. Celles-ci sont distribuées dans de nombreux pays et font maintenant le buzz sur les sites experts en télécoms.

Le magazine en ligne spécialisé dans les nouvelles technologies, ZDNet, consacre un double article – sur ses sites web anglais et français – aux produits de la marque vaudoise. Ceci au moment où celle-ci lance sur le marché son nouvel adaptateur pour quatre cartes nano SIM destiné à l’iPhone 11 Pro. Doté d’un microprocesseur, il permet de commuter rapidement – ou programmable de façon automatique – entre les quatre numéros des réseaux distincts de n’importe quel opérateur de téléphonie mobile en évitant les taxes de roaming. A la condition que l’appareil soit débloqué. En attendant la compatibilité de la 5G pour les smartphones Apple, attendue cette année, l’accès data et internet est permis en 3G ou 4G sur les quatres cartes SIM.

Caché par la coque

Simore va aussi lancer très prochainement le même adaptateur pour le nouveau Galaxy S20 Ultra 5G de Samsung. A relever que cet accessoire, relié à l’appareil à l’emplacement normal de la carte SIM, se replie simplement derrière l’appareil et il est caché par la coque protectrice livrée avec le kit.

Fondée en 2005, Stancom développe l’architecture software de ses produits afin d’optimiser leurs performances à la cadence du système d’exploitation, explique le CEO Franck Niewolinski. «On retravaille l’intégralité du logiciel», dit-il. Le bureau d’ingénierie compte cinq développeurs sur un total de 10 employés dans la société à Froideville. La production se fait chez divers sous-traitants en Europe pour les composants électroniques,les circuits imprimés et les accessoires.

Outre ces adaptateurs pour 2 ou plusieurs cartes SIM, l’entreprise commercialise une seconde famille de produits phares. Il s’agit d’un petit boîtier à 2 ou 3 cartes SIM, actives simultanément, qui fonctionne en Bluetooth et même si l’appareil est bloqué (SIM-lock). Au lieu de basculer d’un réseau à l’autre, comme avec l’adaptateur, le système permet de téléphoner, émettre et recevoir appels et SMS, ou surfer sur internet, simultanément sur deux ou trois réseaux avec un seul mobile. Le tout – y compris les contacts, les SMS et l’historique des appels - est géré sur le même écran.

Doté de cet accessoire – d’une autonomie annoncée de 15 jours – l’appareil prend naturellement un peu plus d’épaisseur. Mais il existe désormais la version Home qui permet de laisser l’accessoire à la maison, branché sur le routeur internet. Grâce à une application dédiée, appels, sms sont alors transmis par internet sur le smartphone ou la tablette, même à l’étranger, en choisissant toujours deux ou trois réseaux d’opérateurs différents simultanément. Les kits sont vendus entre 70 et 90 francs.

Ancien directeur des ventes chez Sunrise, avec une formation en électrotechnique Franck Niewolinski dit avoir «vécu toutes les étapes de la téléphonie mobile». N’appréciant pas de porter sur lui deux appareils mobiles, c’est ainsi que lui est venue l’idée de créer un système multicarte SIM comme accessoire.