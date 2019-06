Swiss a transporté plus de passagers en mai

Swiss a connu un bon mois de mai. La compagnie aérienne contrôlée par le géant allemand Lufthansa a transporté pas moins de 1,62 million de passagers, 2% de plus que douze mois auparavant. Le nombre de vols a dans le même temps progressé de 4,4% à 13'328. Ces chiffres excluent ceux du spécialiste des vols de vacances Edelweiss.

La capacité, exprimée en sièges-kilomètres offerts, et le trafic, exprimé en passagers-kilomètres transportés, ont crû de 1,4% et 2,6% respectivement pendant le mois sous revue. Le coefficient d'occupation des sièges s'est établi à 83,2% en moyenne en mai, soit une augmentation de 1 point de pourcentage sur un an. (ats/nxp)