VW fait un bond électrique inattendu avec ID.3

Elles attendent patiemment sur des parkings géants de l’usine de Zwickau, en Saxe. Les premiers clients aussi! Les milliers de modèles précommandés de l’ID.3 sont prêts. Il ne manque que quelques petits «ajustements», assure Volkswagen. Les problèmes de logiciel évoqués par la presse allemande devraient être surmontés.

Après l’arrêt de la production dû à la crise sanitaire, les usines tournent de nouveau depuis la fin avril. Le lancement est prévu pour la fin de l’été, vraisemblablement en septembre, en raison des retards de livraison de certaines pièces détachées. L’objectif est de livrer au moins les 30'000 exemplaires «First» (déjà épuisés en prévente) d’ici à la fin de l’année.

Les premiers tests ont démontré que cette première voiture grand public 100% électrique sera une sensation: maniable, stable, spacieuse, autonome, accélération rapide et douce, stationnement automatique, très bon design, tableau de bord futuriste, bonne visibilité, entretien minimal, insonorisation parfaite et… bon marché. L’ID.3, présentée au Salon de Francfort en septembre 2019, est le grand espoir du constructeur allemand pour se propulser dans la nouvelle ère de l’électrique et larguer ses concurrents!

«La voiture du futur»

La voiture a été complètement repensée. On est reparti à zéro, pour ainsi dire. «Volkswagen va sortir LA voiture du futur avec une plateforme spécifique. Il ne s’agit plus d’une version électrique d’un modèle existant», insiste Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile à l’Université de Duisburg-Essen. Avec l’ID.3, Volkswagen pourrait abandonner à terme la e-Golf et d’autres modèles bâtards de ce genre.

Mis à part le «petit» américain Tesla, aucun concurrent n’est aussi loin que l’Allemand. Volkswagen avait pourtant pris beaucoup de retard dans ce domaine à cause de son manque de lucidité sur la mort du diesel. «C’est incroyable: Volkswagen a maintenant trois d’avance sur son principal concurrent, Toyota!» se félicite Ferdinand Dudenhöffer. Et sur le français Renault, qui utilise encore les plateformes de ses modèles classiques pour y installer des batteries.

Ancienne direction virée

Cinq ans après le scandale des moteurs truqués, Volkswagen renaît de ses cendres. Le «dieselgate» a permis au groupe de Wolfsburg de se remettre complètement en question et de dépoussiérer les étages supérieurs de la maison. L’ancienne direction a été virée afin de laisser la place à un nouveau management plus jeune et plus moderne. «Cette crise majeure du diesel a été considérée comme une chance que Volkswagen a saisie», confirme Ferdinand Dudenhöffer.

L’ID.3 va rassurer tous ceux qui craignaient de tomber en panne d’électricité sur la route. Volkswagen propose trois types de batteries permettant une autonomie de 330 à 550 kilomètres (45, 58 et 77 kW). La vitesse peut dépasser les 160 km/h, selon les tests réalisés par des experts indépendants (deux motorisations sont proposées à 150 et 204 chevaux). Le chargement à 80% se fait en moins de trente minutes sur les bornes rapides.

Mais le principal argument de vente de l’ID.3 (prononcée «idée» par les francophones et «aidi», à l’anglaise, par les Allemands) sera le prix de vente. Jusqu’à présent, c’était l’obstacle principal des consommateurs avec l’autonomie et les bornes de chargement. L’ID.3 ne fait plus peur, elle rassure et donne envie!

Une «prime corona»

Le modèle de base sera proposé à moins de 30'000 euros (31'700 francs), un prix très intéressant par rapport à la concurrence. Avec les bonus actuels, le prix atteindrait donc moins de 24'000 euros en Allemagne, ce qui est moins cher que beaucoup de modèles à essence ou diesel! La voiture pourrait être encore plus abordable avec une possible «prime corona».

Volkswagen a investi des milliards dans ce modèle qui annonce d’autres générations. Par exemple, l’ID.4 (SUV) prévue en 2021, qui devait être présentée au Salon de l’auto de Genève (annulé cette année pour cause de Covid-19).

Le pari du 100% électrique – s’il réussit – permettra au premier constructeur mondial de tourner la page noire du «dieselgate» et d’entrer dans une nouvelle ère avec l’image d’un pionnier de l’économie durable. Un fantastique retournement de situation pour une marque qui symbolisait pollution et arnaque.