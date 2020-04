L’espoir d’un vaccin porte les marchés financiers

Et pourtant elles montent. Sans bruit, des deux côtés de l’Atlantique, le ressac des places financières efface peu à peu les traces de la tempête qui a fait rage mi-février, quand elles avaient intégré, avant tout le monde, la paralysie mondiale de l’activité qu’allait provoquer l’épidémie partie de Wuhan fin 2019.

Depuis le 23 mars, les principales entreprises de la Bourse suisse ont vu, en moyenne, la valeur de leurs actions remonter de 20%. De quoi effacer les deux tiers du gouffre qui s’est ouvert sous leurs pieds il y a deux mois. Wall Street, de son côté, a déjà rattrapé la moitié des pertes subies depuis l’expansion de l’épidémie hors de Chine, fin janvier.

Ces derniers jours, la masse des professionnels dont les décisions sont reflétées par les mouvements de la Bourse «est focalisée sur deux types de nouvelles: les indices sur la mise au point d’un vaccin, ceux sur l’irruption d’une deuxième vague de contamination», confirme Gilles Prince, responsable de la politique de placement pour la Banque Privée Edmond de Rothschild.

Portés à bout de bras

Entendus, les milieux financiers font aussi les comptes. Les soutiens colossaux apportés par les gouvernements mais surtout par les banques centrales – Fed et BCE en tête – rendraient presque présentables des entreprises qui auraient dû être coulées par la «corona-crise».

«Aux États-Unis, l’ampleur de la mobilisation de la Fed est à peine imaginable, les emprunts obligataires des grandes sociétés sont souscrits avant même que ces dernières ne voient leurs difficultés s’accroître, les avances aux PME seront massives», relate le spécialiste de la banque basée à Genève.

Bien avant les politiques

Il n’y a pourtant pas que ce soutien artificiel qui fait monter la Bourse. Que voient ces milliers de traders et de banquiers qui estiment, pour l’instant, le gros de la crise passé? Alors que les épidémiologistes se déchirent sur une nouvelle vague et que l’OMS ne confirme pas l’immunité durable des personnes guéries, la question est d’importance. Même si les investisseurs ne sont en rien des virologues, ils décident de leurs ordres en faisant la synthèse des certitudes scientifiques du moment, passées à la moulinette par les commentaires des traders influents sur les réseaux sociaux.

Ce qui leur a permis, dès la semaine du 20 février, de percevoir la gravité – tant économique que sanitaire – de la situation, provoquant le plongeon des places boursières, de Zurich à New York en passant par Paris et Berlin. À cette époque, coronavirus rimait encore avec Hubei et Lombardie pour un grand nombre de responsables politiques – le rassemblement des 600'000 visiteurs du Salon de l’auto n’a été annulé que le 28 février. Nouveau palier le vendredi 2 mars, alors que les investisseurs intègrent ce qu’implique un confinement «à la chinoise». Une semaine avant que la Suisse, ou la France, ne verrouille leur population, c’est l’affolement sur les marchés. Un plongeon digne de la grande crise de 2008 que ni le week-end ni un arrêt des cotations à Wall Street n’enrayeront alors.

Les labos suivis en direct

Tout s’est inversé avant Pâques. «Les opérateurs ont d’abord scruté au jour le jour l’évolution du nombre de cas en Europe puis aux États-Unis, avant de se focaliser sur la prolongation de la durée du confinement», se souvient le cadre de la banque Edmond de Rothschild. Bien sûr, les chiffres continuent d’être catastrophiques – baisses drastiques des dividendes, profits laminés, plongeon du PIB, chômage. «Mais les marchés les ignorent, commencent à anticiper une reprise importante de l’activité, immédiate en V ou décalée en U, après l’été», poursuit Gilles Prince.

Leur focus est ailleurs. La deuxième vague? Les modèles de prévision ont montré leurs limites – 70'000 cas étaient promis à la Suède, qui n’en a affronté que 2000. Les marchés traquent pour l’instant tout nouveau pic du côté de Singapour. Les thérapies contre le SARS-CoV-2 puis un vaccin que les scientifiques n’esquissent pas avant 2021? Jeudi, il a suffi que le «Financial Times» annonce l’échec du test du Remdesivir, le traitement de l’américain Gilead Sciences, pour que la progression de Wall Street s’arrête. Vendredi, l’attention était tournée sur les travaux de l’Université d’Oxford, dont les essais sur l’homme avaient démarré la veille.