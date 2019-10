Esther Duflo, la seconde femme auréolée d’un Nobel d’économie

Depuis lundi, l’Américaine Elinor Ostrom n’est plus l’unique femme de l’histoire à avoir eu un Prix Nobel d’économie. Avec Michael Kremer et son époux Abhijit Banerjee, Esther Duflo fait partie du trio de chercheurs récompensés par l’Académie royale des sciences de Suède.

De quoi susciter l’enthousiasme des journalistes présents à Stockholm. Pour preuve, la deuxième question posée à la scientifique d’origine française faisait référence à son sexe. «Cela tombe à un moment certes très opportun, mais aussi très important. […] Je reçois ce prix avec beaucoup d’humilité et espère bien représenter les femmes économistes. Car nous sommes dans une époque où nous comprenons que la manière de se comporter les uns envers les autres, en public comme dans la vie privée et professionnelle, doit conduire à la reconnaissance et au respect des femmes», a réagi la scientifique, dont le nom comme possible récipiendaire du célèbre prix suédois circule depuis des années.

En recevant la médaille John Bates Clark en 2010, elle entrait dans le club des favoris, puisque cette récompense serait l’antichambre du Prix Nobel de l’économie. À noter encore que sa carrière et ses travaux au Massachusetts Institute of Technology (MIT) l’ont également menée jusqu’à la Maison-Blanche, où elle a joué le rôle de conseiller spécial du président Obama sur les questions de développement.

Plébisciter la microéconomie

Comme ses deux confrères, Esther Duflo a été récompensée pour sa lutte contre la pauvreté et sa contribution théorique et pratique à «l’économie du développement». Plutôt que sur les solutions globales et macroéconomiques, longtemps plébiscitées, les trois scientifiques ont orienté leur travail sur la résolution de problèmes très concrets. Leur recherche est basée sur des expériences menées auprès des personnes les plus touchées.

«Ils ont bouleversé l’approche scientifique qui a longtemps été d’imaginer des solutions à grande échelle, mais aux effets parfois inattendus et contre-productifs. À la place, ils ont préféré des études de taille plus modestes et spécifiques à une problématique. En cas de succès, les solutions sont ensuite répliquées à plus grande échelle», explique Dominic Rohner. Professeur à la Faculté des HEC de l’UNIL, ce dernier estime ce prix entièrement mérité au vu de l’influence des trois chercheurs sur le reste de la profession.

«Voilà une chercheuse qui va sur le terrain, qui repère les maux dont souffrent, dans les pays pauvres, les populations les plus déshéritées. Une chercheuse qui analyse les «pièges à pauvreté» et teste l’efficacité de tel ou tel dispositif», s’enthousiasme Denis Clerc, le fondateur du magazine «Alternatives Économiques».

Gérant de portefeuille à Genève au sein de la société financière Quaero Capital, Michaël Malquarti fait remarquer que «ce prix, comme ceux des dernières années, s’inscrit dans les thématiques actuelles – en l’occurrence la lutte contre les inégalités qui, il faut le reconnaître, a été un échec ces dernières décennies».

L’économiste genevois note que ce Prix Nobel 2019, certes proche du terrain, ne remet cependant pas en cause les dogmes mis en place il y a une quarantaine d’années en matière d’économie politique – notamment dans les pays en développement, sujets à des expérimentations néolibérales extrêmes. «Ces travaux s’inscrivent davantage dans le paradigme consistant à mettre en avant des solutions avant tout technocratiques, en vigueur depuis la chute du bloc socialiste», pointe celui qui milite depuis des années pour une réforme en profondeur du système monétaire.

Expériences sur le terrain

Parmi les expériences menées par les trois scientifiques, beaucoup ont trait à la santé et l’éducation. À titre d’exemple concret, ils se sont intéressés à l’absentéisme important des professeurs dans les pays en développement. Esther Duflo et Michael Kremer ont ainsi démontré que les élèves ont de meilleurs résultats si leurs enseignants sont au bénéfice de contrats à durée limitée et prolongeables seulement en cas de bons résultats.

Plus surprenant: avec son époux, la scientifique française a remis en perspective l’efficacité du microcrédit (très populaire dans les pays en développement). Selon leurs recherches, s’il aiderait bien un peu les petites entreprises, il n’aurait aucun impact sur la consommation et d’autres indicateurs de développement.