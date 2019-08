Excellent mois de juillet pour Swiss

La compagnie aérienne Swiss a transporté davantage de passagers en juillet par rapport à la même période l'an passé (hors passagers de la filiale Edelweiss). Le nombre de vols a lui aussi progressé, mais les avions ont été légèrement moins remplis.

Le mois dernier, 1,91 million de passagers ont voyagé avec Swiss, soit une hausse de 6,4% en comparaison annuelle, selon un communiqué paru mardi. Le nombre de vols effectués a dans le même temps progressé de 6,6% à 14'173.

En termes de sièges-kilomètres, l'offre de Swiss a grimpé de 2,9%. Le trafic, exprimé en passagers-kilomètres transportés, a gagné 2,6%. En revanche, le coefficient d'occupation des sièges (COS) a reculé de 0,3 point de pourcentage, atteignant 89,2% en moyenne en juillet.

Ces chiffres confirment la tendance observée depuis le début de l'année. Au premier semestre, quelque 8,8 millions de voyageurs ont emprunté les appareils à la croix blanche, soit 3,2% de plus que sur la même période un an plus tôt. Le nombre de vols avait également progressé ( 4,8%) pour atteindre 73'265.

Rien qu'en juillet, le groupe Lufthansa, dont Swiss fait partie, a vu le nombre de ses passagers augmenter sur un an de 3,3% à 14,6 millions de personnes. Le hub zurichois a connu la plus forte croissance en terme de passagers, devant Vienne et Munich, alors que Francfort a régressé, selon le mastodonte allemand. (ats/nxp)