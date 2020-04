«L'économie va chuter à un niveau sans précédent»

L'économie américaine va «probablement chuter à un rythme sans précédent au deuxième trimestre» en raison de la pandémie de coronavirus, a prévenu mercredi le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell.

«L'ampleur et la durée du ralentissement économique sont extrêmement incertains et dépendront en grande partie de la rapidité avec laquelle le virus sera maîtrisé», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, soulignant que la Fed s'efforçait d'assurer une reprise «aussi robuste que possible».

Maintien des taux

La Banque centrale américaine a souligné mercredi que la pandémie du coronavirus posait «des risques considérables» à l'économie américaine à moyen terme et elle a de ce fait maintenu ses taux d'intérêt autour de 0%.

La Fed, qui se dit prête à utiliser «toute la pallette d'outils» à sa disposition pour atténuer l'impact économique, estime que cette crise de santé publique «pèsera lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme».

«A la lumière de ces développements, le Comité monétaire a décidé de maintenir la fourchette des taux entre 0 et 0,25%» et ce, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'économie «a survécu» à cette crise et «est en bonne voie d'atteindre ses objectifs maximaux d'emploi et de stabilité des prix». (ats/nxp)