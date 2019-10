Finances fédérales: excédent de 2,6 milliards

Suisse Dans sa consultation, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'objectif d'économies car il s'agit de réformes structurelles dont les effets ne sont pas immédiats. Plus...

Economie Grâce à la conjoncture favorable, la Confédération et les cantons ont obtenu en 2018 d'importantes recettes fiscales et, partant, des excédents élevés. Plus...