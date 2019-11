Givaudan acquiert les activités d'Indena

Parfums Givaudan renforce sa position de numéro 1 du secteur en annonçant mercredi le rachat de la maison allemande de parfums Drom. Plus...

Suisse Le chiffre d'affaires du numéro 1 mondial des arômes et parfums a atteint 3 milliards au 1er semestre. Mais sa rentabilité est moins forte que prévu. Plus...

Parfumerie Albert Vieille est spécialisé dans les ingrédients naturels pour la parfumerie et l'aromathérapie. Son acquisition par Givaudan devrait être finalisée au premier trimestre. Plus...

Arômes et parfums Le numéro un des arômes et parfums a vu son chiffre d'affaires progresser de près de 6% à 4 milliards sur les neuf premiers mois. Plus...