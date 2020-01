L'or au plus haut depuis 2013, le pétrole grimpe

L'or, traditionnelle valeur refuge, a grimpé lundi à des niveaux plus vus depuis plus de six ans et demi dans un contexte d'incertitudes politiques avec la montée des tensions au Moyen-Orient.

Après avoir déjà bondi de 1,5% vendredi dans la foulée de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis, le métal précieux a poursuivi sa hausse lundi, atteignant à l'ouverture 1588,13 dollars l'once. Sa réaction aux derniers événements a été «forte», a commenté Carlo Alberto De Casa, analyste pour ActivTrades, tandis que la situation politique au Moyen-Orient demeure tendue.

«En période d'incertitudes politiques et financières, il n'y a pas mieux que d'acheter de l'or, et même si les données semblent montrer des achats excessifs, la tendance pourrait se poursuivre aussi longtemps que l'incertitude demeure élevée», a commenté Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Le pétrole monte

Par ailleurs, les cours du pétrole poursuivaient leur ascension lundi matin face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Vers 10h55, les prix du baril grimpaient de 1,18% pour le Brent à Londres et de 1,51% pour le WTI à New York. Ils avaient déjà pris plus de 3% vendredi.

Dans leur sillage, les valeurs pétrolières montaient sur les places boursières et figuraient parmi les rares à être dans le vert. À Paris, Total prenait 1,61% et TechnipFMC 0,99%, tandis qu'à Londres BP gagnait 1,91% et Royal Dutch Shell 1,47%.

À l'inverse, les compagnies aériennes étaient pénalisées par la crainte de la hausse des prix des carburants: Air France-KLM chutait de 4,20%, le propriétaire de British Airways IAG de 4,02% et Lufthansa de 2,66%.

«La crise iranienne a considérablement réduit l'appétence au risque des investisseurs», qui craignent une «hausse drastique du prix du pétrole» susceptible de «souffler un vent contraire sur l'économie mondiale», résume Milan Cukovic, analyste de marché chez Axitrader.

Les Bourses tremblent

Les Bourses mondiales, qui s'étaient déjà crispées vendredi, faisaient encore grise mine lundi. À Paris, le CAC 40 perdait 1,34%. Même schéma pour le FTSE 100 à Londres (-1,14%), le Dax à Francfort (-1,89%), le FTSE MIB à Milan (-1,72%) ou encore l'IBEX 35 à Madrid (-1,30%). En Asie, l'indice vedette japonais, le Nikkei, a chuté de 1,91% à 23'204,86 points pour sa première séance de l'année.

De leur côté, les Bourses chinoises ont fini en ordre dispersé: Hong Kong a reculé de 0,79% à 28'226,19 points, tandis que Shanghaï a fini stable (-0,01% à 3083,41 points) et celle de Shenzhen en légère hausse (+0,44% à 1768,68 points). Ce climat d'inquiétude profitait à l'or, qui continuait de jouer son rôle de valeur refuge. L'once montait à 1'576,59 dollars contre 1'552,20 la veille.

Situation très tendue

Dimanche, le parlement irakien a demandé au gouvernement de «mettre fin à la présence des troupes étrangères» en Irak, lors d'une séance extraordinaire en présence du premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi. En réponse, Donald Trump a menacé l'Irak de «très fortes» sanctions si les soldats américains étaient contraints de quitter le pays.

De son côté, l'Iran a promis de venger l'assassinat du général Qassem Soleimani et a annoncé qu'il ne se sentait plus tenu par aucune limite sur l'enrichissement d'uranium, semblant ainsi donner le coup de grâce à l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015. (ats/nxp)