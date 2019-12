Les horlogers restent optimistes malgré tout

Que 2-3% de la production mondiale

L'horlogerie suisse est confrontée à un fort recul des volumes exportés depuis août 2018, alors que la valeur évolue en hausse. L'occasion de rappeler que les montres helvétiques ne représente que 2-3% de la production mondiale de garde-temps. Le constat signifie que le prix moyen d'une montre suisse tend à augmenter au fil du temps, notamment en raison du fait que la branche exporte plus de montres haut de gamme. En revanche, l'évolution globalement négative des volumes apparaît défavorable pour la branche, relève Jean-Daniel Pasche.«Ce qui signifie moins de travail et moins d'activité en Suisse». La Chine demeure le plus gros fabricant avec ses modèles bon marché, dont elle exporte entre 600 et 700 millions de pièces par an