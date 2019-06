«Il ne peut y avoir d’équité sans un congé parental»

Allez-vous participer à la grève du jour?

Non, certainement pas. Tout simplement parce que je trouve que l’on ne résout rien par la grève. Équité! Les hommes font-ils la grève?

Qu’est-ce que représente l’égalité pour vous?

Je n’aime pas le mot égalité dans ce contexte, et je préfère plutôt parler d’équité entre hommes et femmes. À mon sens, cette équité ne peut fonctionner sans un congé parental impliquant les deux parents. Je suis pour un système qui, suivant les besoins de chaque couple, permettrait aussi bien à la mère qu’au père de bénéficier du congé de 12 semaines pour s’occuper de leur nouveau-né. À partir de là seulement, il devient possible d’envisager un système vraiment équitable pour tous et de s’attendre, par exemple à un équilibrage des salaires ou à la possibilité pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilité plus aisément. Cela, d’une certaine manière, pourrait supprimer les fameux quotas et permettre aux papas qui le désirent de se sentir plus impliqués dans l’arrivée d’un bébé. Nous avons le privilège de porter nos enfants mais nous n’avons pas le privilège de l’amour que nous leur portons.

Avez-vous subi des discriminations dans votre parcours en raison de votre statut de femme?

Non, dans mon identité de femme entrepreneure, j’estime avoir toujours été reconnue pour mes seules compétences. Mon statut d’indépendante m’a préservé de fait, de toutes formes de discrimination. Par contre, je suis consciente que je relève de l’exception en comparaison à d’autres femmes ayant fait carrière au sein de grandes ou petites entreprises et ayant dû gravir pas à pas les échelons face à des hommes.

(24 heures)