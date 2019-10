«L’abandon pur et simple des taux négatifs n’est pas crédible»

La place financière helvétique paraît pour le moins divisée. En tous cas au sujet des taux d’intérêt négatifs, introduits par la Banque nationale suisse (BNS) en automne 2014, sur des comptes qu’elle héberge. Représentant une majorité des banques du pays, l’Association suisse des banquiers (ASB) dénonce cette politique monétaire. L’organisation demande que la BNS y renonce. En se référant aujourd’hui à sa propre étude, censée attester les préjudices que causent ces taux d’intérêt si bas, moins 0,75%, à toute l’économie du pays. Nombre d’experts se montrent toutefois beaucoup plus nuancés,

«En l’état, je pense que l’abandon pur et simple des taux d’intérêt négatifs n’est pas vraiment crédible», prévient François Savary, directeur des investissements chez le gérant de fortune genevois Prime Partners. Tout en précisant : «En économie il est rare, pour ne pas dire impossible, de trouver des mesures qui n’aient que des effets positifs. Il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre pourquoi cette politique est mise en place.»

Vice-président de la BNS de 2012 à 2015, Jean-Pierre Danthine ne craint pas non plus de décevoir les dirigeants de l’ASB : «Il me paraît impensable, dans la situation économique actuelle, fragile et avec des nuages à l’horizon, que les taux d’intérêt suisses soient plus élevés que ceux de la Banque centrale européenne. Ceux-ci sont aussi négatifs. Une montée des taux suisses au-dessus des taux européens provoquerait à coup sûr une hausse du franc. Je pense que même l’ASB doit admettre qu’une appréciation significative du franc ne serait pas la bienvenue, aujourd’hui, du point de vue de l’économie suisse dans son entier.»