L'aviation cherche à se passer du kérosène

Bien qu'elle ne représente que 2% des émissions de CO2, l'aviation s'est fixé comme objectif de réduire les siennes de 50% en 2050, par rapport à 2005. Les moteurs thermiques doivent donc céder la place aux propulsions hybrides, à hydrogène, ou au tout-électrique. La course est engagée entre gros constructeurs, start-up et compagnies aériennes. Chacun planche sur son projet, du plus classique au plus futuriste, de l'avion-robot au module à décollage vertical, du biplace au moyen-courrier. On en a eu un aperçu cette semaine au Salon de l'aéronautique du Bourget. (24 heures)