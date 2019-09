La BNS abaisse ses prévisions pour 2019

La Banque nationale suisse (BNS) révise à la baisse ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) et d'inflation pour l'année en cours. A moyen terme, la banque centrale s'attend toutefois à une reprise de la conjoncture mondiale et à ce que le renchérissement progresse peu à peu.

L'institut d'émission table désormais sur une croissance suisse entre 0,5% et 1% cette année, contre «environ» 1,5% en juin, écrit jeudi la BNS jeudi au terme de son examen trimestriel de la situation économique et monétaire.

L'économie suisse a certes poursuivi sa croissance modérée au deuxième trimestre. Mais «la détérioration de l'environnement international devrait conduire à un ralentissement passager de la croissance», poursuit l'institut d'émission.

Le ralentissement conjoncturel s'accompagne d'un repli des dépenses d'investissement et d'un recul des échanges mondiaux de biens, rappelle la BNS. Il n'en reste pas moins que les risques pour l'économie mondiale «demeurent plutôt orientés à la baisse».

Inflation revue à la baisse

Au rang des facteurs de risques, la BNS mentionne essentiellement les incertitudes politiques et les tensions commerciales. Celles-ci pourraient engendrer de nouvelles turbulences sur les marchés financiers et entamer davantage le moral des acteurs économiques.

La nouvelle prévision d'inflation conditionnelle est elle aussi plus basse que celle de juin, en raison de l'affaiblissement des perspectives de croissance et d'inflation à l'étranger et de l'affermissement du franc.

Pour l'année en cours, elle s'inscrit à 0,4%, contre 0,6% anticipé au trimestre précédent. Pour 2020, la BNS s'attend désormais à un taux d'inflation de 0,2%, au lieu de 0,7%. En 2021, il est estimé à 0,6%, contre 1,1%. La prévision repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années.

Les pronostics de la BNS en matière de PIB sont proches d'autres prévisionnistes. Il y a deux jours, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a lui aussi revu à la baisse ses attentes concernant la conjoncture suisse, tablant sur 0,8% pour 2019, au lieu de 1,2%. Credit Suisse a lui aussi passé un coup de rabot, pariant sur une croissance de 1,1% contre 1,5%, pour l'année en cours.

Le cap de la politique monétaire est maintenu

La BNS reconduit sa politique monétaire expansionniste. Le taux appliqué aux avoirs à vue demeure fixé à -0,75%, alors que le taux directeur de l'institut d'émission, introduit en juin, est maintenu à un niveau identique. En revanche, la banque centrale adapte la base de calcul pour prélever l'intérêt négatif.

Dans le communiqué diffusé jeudi au terme de son examen trimestriel de la situation économique et monétaire, la BNS rappelle sa disposition à intervenir au besoin sur le marché des changes, dont la situation demeure fragile. La banque centrale note que le franc s'est apprécié et qu'il s'inscrit toujours à un niveau élevé.

Il reste nécessaire de mener une politique monétaire expansionniste en raison des développements intervenus récemment sur le plan international et des perspectives d'inflation en Suisse. Le taux d'intérêt négatif et la disposition de la BNS à intervenir sont importants pour contrer l'attrait des placements en francs et réduire ainsi les pressions à la hausse sur la devise helvétique.

De cette manière, la banque centrale stabilise l'évolution des prix et soutient l'activité économique. Afin de tenir compte d'un environnement de taux d'intérêts toujours bas à l'échelle planétaire - lequel pourrait d'ailleurs «se poursuivre sur une plus longue période» - la BNS adapte la base de calcul pour le prélèvement de l'intérêt négatif sur les avoirs à vue détenus par les banques commerciales auprès de l'institut d'émission.

Actualisation mensuelle du montant exonéré

L'intérêt négatif continue à être prélevé sur la part des avoirs à vue des banques à la BNS qui dépasse un certain montant exonéré. Cependant, ce dernier est dorénavant actualisé chaque mois pour refléter l'évolution dans le temps du bilan des banques.

Dans le cadre de cette adaptation, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre, le montant exonéré est augmenté, avec pour effet une diminution des recettes de la BNS issues du prélèvement de l'intérêt négatif. Selon l'institut d'émission, la charge que représente le taux d'intérêt négatif doit être limitée au strict minimum. (ats/nxp)