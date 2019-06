La fausse viande fait saliver Wall Street

Dans des marchés chaque jour plus déprimés par la guerre commerciale sino-américaine, les sociétés dont les actions naviguent actuellement dans le vert sont rares. Parmi les quelques survivantes à la curée de ces dernières semaines, une entreprise se distingue en particulier étant donné que son action a vu sa valeur quadruplée en moins d’un mois. Il s’agit de Beyond Meat, cette jeune société américaine dont la spécialité est de concevoir, puis fabriquer un burger 100% végétal.

Depuis son entrée en Bourse, tout début mai, le groupe californien déchaîne les passions à Wall Street. Durant sa toute première journée de cotation, le titre a gagné jusqu’à 192%. Par la suite, la capitalisation boursière de Beyond Meat n’a cessé de s’envoler puisqu’elle dépasse désormais les 6,2 milliards de dollars, contre 3,8 milliards un mois plus tôt.

Pourtant l’entreprise n’a pas atteint 100 millions de revenus en 2018 et affichait 30 millions de pertes la même année. «À court terme, il est juste de parler d’euphorie en ce qui concerne son action. Mais en poussant l’analyse plus loin, sur une planète qui devrait compter jusqu’à 9 milliards d’habitants d’ici 30 ans, le potentiel d’une société comme Beyond Meat est réellement prometteur», explique Claudia Collin, analyste financière chez AtonRâ Partners.

Investisseurs de renom

La société californienne bénéficie de plusieurs atouts dans sa manche, à commencer par la qualité de ses produits. Beyond Meat est parvenue à élaborer, en laboratoire, l’une des fausses viandes les plus réalistes du moment. «Après avoir dégusté plusieurs alternatives disponibles sur le marché, leur steak haché végétal est celui que nous avons préféré», assurait dans nos pages Marc Gouzer, cofondateur de The Hamburger Foundation. «La première fois que j’ai mangé un Beyond Burger, j’ai eu du mal à croire qu’il ne contenait pas de viande. C’est le meilleur burger végétal que j’aie jamais mangé», témoignait Silvio Baselgia, responsable des produits frais chez Coop. Depuis bientôt deux mois, le distributeur suisse et l’enseigne de restauration genevoise (trois restaurants et deux food trucks) ont ouvert les portes de la Suisse aux produits du groupe californien dont l’atout principal est de pouvoir répondre aux attentes des consommateurs véganes ainsi qu’à celles du mouvement très en vogue des «flexitariens». Pour mémoire, ses adeptes n’ont pas totalement renoncé à la viande, mais choisi d’en consommer avec parcimonie. D’un point de vue marketing, Beyond Meat a également l’avantage de jouir d’un pool d’investisseurs, composé non seulement de pointures du monde industriel à l’exemple de Don Thompson (ancien CEO de McDonald’s) ou Bill Gates, mais aussi de plusieurs célébrités. Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain ou encore Shaquille O’Neal ont en effet placé quelques deniers dans l’entreprise américaine.

Forte concurrence

Le patron de Microsoft n’est par ailleurs pas le seul milliardaire de la Silicon Valley à investir des gros montants dans cette industrie naissante. Jeff Bezos s’est également positionné sur ce marché en plein boom. Avec Bill Gates, le fondateur d’Amazon soutient notamment «Motif Ingredients», une entreprise qui travaille à l’élaboration d’ingrédients pouvant servir d’alternatives à la viande, aux œufs et au lait.

Baptisé «Clean Meat (viande propre)» aux États-Unis, le mouvement attire de plus en plus d’acteurs de toutes tailles. Mi-avril, la société «Impossible Foods» franchissait un cap majeur dans son développement en annonçant son alliance avec Burger King. Lors du dernier CES de Las Vegas, cette grand-messe dédiée aux nouvelles technologies, l’entreprise avait déjà fait parler d’elle en présentant sa viande végane de deuxième génération. L’envoyé spécial de «Popular Science» écrivait alors dans une critique qu’une fois «introduit dans un petit pain et accompagné de quelques garnitures, le consommateur pourrait bien ne pas remarquer les différences avec du vrai bœuf». À noter encore que certaines start-up travaillent désormais même à fabriquer de la viande à partir de cellules animales.

Les géants de l’agroalimentaire ne sont pas non plus restés sourds à un marché qui, selon les analystes de Barclays, pourrait atteindre les 140 milliards de dollars d’ici dix ans (contre 4,6 milliards actuellement) et capter jusqu’à 10% des revenus issus des ventes de «vraie viande». Prenez Nestlé: le géant veveysan espère bien faire un carton avec son «Incredible Burger, confectionné à 100% à base de plantes».

Vu les projets en cours et les dizaines de millions de dollars engagés, tout laisse à penser qu’il ne s’agit pas d’une mode passagère. «Nous avons dépassé le stade de la simple curiosité, estime l’analyste Claudia Collin. Je pense que cet engouement public, industriel et boursier pour la fausse viande sera amené à perdurer sur le long terme.»

(24 heures)