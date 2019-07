La LPP révisée profitera aux faibles revenus

L'USAM lance sa propre réforme, soutenue par l'UDC

Le Conseil fédéral se retrouve avec deux réformes de la prévoyance professionnelle dans les mains. L'USAM a concocté son propre projet, à côté de celui de patrons et des syndicats.



La faîtière des PME propose aussi de faire passer le taux de conversion de 6,8% à 6% comme le préconise la réforme de l'Union patronale et de l'Union syndicale suisses. Les différences résident avant tout sur deux points: l'USAM veut maintenir la déduction de coordination à son niveau actuel et pas question d'introduire un principe de solidarité: le capital du 2e pilier se compose d'économies personnelles et ne doit pas se substituer au rôle redistributif de l'AVS.



Selon la faîtière des PME, soutenue par l'UDC, la réforme de l'Union patronale suisse et des syndicats prévoit un supplément de rentes qui serait distribué selon le principe de l'arrosoir. Il instaurerait ainsi un nouveau régime de redistribution, étranger au système. Ce qui revient à ouvrir la porte à l?instauration d?une caisse unique ou d'une rente populaire.





Coût de la réforme



Le modèle de l'USAM engendre des coûts supplémentaires de l?ordre de 1,5 milliard de francs, dont environ 1,1 milliard sous la forme de primes plus élevées versées aux institutions de prévoyance. Les mesures en faveur de la génération de transition sont évaluées à quelque 400 millions de francs. L'USAM estime le projet des patrons et des syndicats à 2,5 milliards de francs.