La peur de la dette fait grimper le cours de l’or

C’est un peu l’éléphant des marchés. Rare et lourd, l’or fait rêver. Une valeur défensive que les investisseurs s’arrachent lorsque les incertitudes économiques ou géopolitiques prennent le dessus. Et voilà qu’il vole de sommet en sommet depuis l’automne dernier, s’arrachant à plus de 44 000 francs le kilo ces jours, un niveau n’ayant plus été atteint depuis 2013. De mauvais augure, cette envolée de l’or?

Il est vrai que les tensions sont vives. Que ce soit face à l’Iran ou à la Chine, les États-Unis bombent le torse. Mais les craintes ne sont pas uniquement liées à la géopolitique. Le mal est plus profond.

L’envolée de l’or est emblématique de la défiance grandissante des investisseurs, inquiets de l’endettement massif des États. «Il y a une perte de confiance progressive dans les monnaies traditionnelles, liée au niveau élevé de l’endettement des gouvernements», confie Alessandro Mauceri, CEO auprès du gérant indépendant Memento, à Genève.

En vérité, la grave crise financière de 2008, qui avait manqué de justesse d’emporter UBS, continue à faire sentir ses effets. Depuis la crise, la dette globale des pays est passée de 30 000 milliards de dollars à plus de 63 000 milliards aujourd’hui. Les gouvernements ont été contraints de mettre la main à la poche pour stabiliser le système financier et éviter un plongeon de l’économie mondiale. Leur solvabilité inquiète aujourd’hui.

Les entreprises empruntent pour racheter leurs actions



En parallèle, les sociétés se sont également passablement endettées. Pas forcément pour de bonnes raisons, d’ailleurs. «Davantage pour financer le rachat de leurs propres actions et soutenir les cours boursiers que pour réaliser des dépenses d’investissement utiles à l’outil industriel», s’inquiète un spécialiste obligataire du bout du lac, soucieux d’anonymat. Le bas niveau des taux d’intérêt, reflet des stratégies expansives mises en place par les banques centrales, a dopé ce phénomène.

Aujourd’hui, la dette des entreprises atteint des niveaux stratosphériques: plus de 70 000 milliards, ce qui représente une hausse de 45% depuis 2008. «On a acheté un peu de croissance à crédit, mais toutes les cartouches auront bientôt été tirées. Une vague de défauts sur la dette des entreprises est inévitable, souligne-t-il. Les emprunts étatiques seront touchés dans un second temps.» La hausse de l’or serait un symptôme de la prochaine crise financière, en quelque sorte.

D’autres signaux seraient là. L’émergence des cryptodevises y serait associée. «Le lancement par Facebook de sa cryptomonnaie, le libra, comme moyen de paiement est symptomatique d’une perte de confiance progressive de la population dans le système financier, notamment des jeunes générations», estime Alessandro Mauceri. Guère rassurant.

Retour à l’or. Les récentes déclarations des banques centrales ont aussi fait grimper son cours. Inquiètes des conséquences économiques de la guerre commerciale américano-chinoise, elles disent être à nouveau prêtes à inonder le marché de liquidités pour soutenir la croissance. «L’assouplissement monétaire collectif annoncé par la Fed, la Banque d’Angleterre, la BCE, la Banque populaire de Chine a soutenu l’or», confirme le stratège américain Dennis Gartman. Un environnement de taux bas fait généralement grimper le prix du métal jaune.

Les craintes d’un retour de l’inflation existent également. «Je redoute que cette dernière ne surprenne à terme par son ampleur aux États-Unis», confirme Alessandro Mauceri. Elle serait liée à la défiance des investisseurs confrontés à la dette américaine, qui finiraient par se détourner du billet vert, renchérissant ainsi le prix des biens importés. Ressource limitée par essence, l’or permet justement à l’investisseur de se prémunir contre l’inflation. Gardien de valeur, quoi.

L’or va grimper davantage



Va-t-il grimper davantage? Une nouvelle phase de hausse semble programmée. Pour la banque Pictet, «l’or devrait grimper d’environ 7% par année jusqu’en 2024, ce qui offrira un rendement supérieur à celui des actions et des obligations des marchés développés». Les arguments? Recul attendu du dollar, environnement politique demeurant globalement incertain et déséquilibre entre l’offre et la demande de métal jaune lié aux achats massifs des banques centrales. Les investisseurs apprécieront. À y regarder de plus près, la hausse de l’or sonne un peu comme si la réélection de Trump à la présidence américaine était déjà actée en 2020. Ses tweets rageurs laissent perplexe. Les annonces de fortes hausses des tarifs douaniers avec la Chine ou de «rapide» guerre contre l’Iran s’enchaînent. L’éléphant est entré dans le magasin de porcelaine. Le monde est déstabilisé. L’or ne se nourrit-il pas des incertitudes et de la peur?

