La réalisation d’un gigantesque projet écolo se rapproche

Un «IPO» colossal! Autrement dit une entrée en bourse de toute grande dimension. Elle a été plusieurs fois repoussée, mais, cette fois-ci, c’est presque promis. Le «Wall Street Journal» prétend en tout cas que la cotation de Saudi Aramco à la bourse de Ryad pourrait commencer le mois prochain. Ou tout au moins avant la fin de l’année. Il s’agirait dès lors d’un des IPO (initial public offering) les plus énormes de l’histoire. Cette opération nous rapproche dès lors de la réalisation d’un projet de mégapole superécolo, à proximité de la mer Rouge: Neom, ou Neo-Mostaqbal. Autrement dit, «nouveau futur».

Mais commençons par le nerf de la guerre, à savoir les sous, les ingrédients financiers. Selon les informations, de sources fort peu indépendantes, mais très bien informées, la valorisation de Saudi Aramco se situe actuellement entre 1500 et 2000 milliards de dollars (à peu près autant en francs). En tenant compte d’une cotation, se limitant probablement dans un premier temps à 1% ou 2% de la capitalisation de la société, puis, progressivement jusqu’à 5%, les enjeux à la corbeille vont rapidement porter sur 70 à 75 milliards de dollars. Pour conduire un IPO aussi prometteur, Saudi Aramco a mandaté les banques JP Morgan, Morgan Stanley et Arabia’s National Commercial Bank, selon Reuters.

Mais comment y croire? Cette entrée en bourse du plus grand producteur de pétrole dans le monde a déjà été démentie ou repoussée à maintes reprises. La dernière fois, à la mi-septembre, ce fut à l’occasion d’une attaque explosive de drones sur des infrastructures de Saudi Aramco à Abqaiq et Khurais, à l’est du royaume saoudien. L’attentat fut revendiqué par des rebelles yéménites houthis, par conséquent attribué par les Etats-Unis à l’Iran. L’IPO de Saudi Aramco n’en retrouve pas moins toute sa place dans l’actualité.

Devisé à 500 milliards

Des médias américains mentionnent en effet la date du 25 octobre comme celle de la publication des premiers prospectus sur cet IPO, en arabe. Puis de la version anglophone, deux jours plus tard. Du coup, la réalisation d’un projet pharaonique, de mégapole super «écolo» à proximité de la mer Rouge, se rapproche. En automne 2017, la construction de Neom était devisée à 500 milliards de dollars, selon le site d’information scientifique varois Futura.

Une foule de partenaires divers participeraient évidemment au financement de Neom. La cotation d’une partie des actions de la firme étatique Saudi Aramco a néanmoins été présentée, entre autres, comme une source de revenus contribuant de façon significative aux investissements dans ce projet.

Des temps tellement modernes

Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane Al Saoud, parmi d’autres promoteurs de Neom, associent cette cité à une énorme innovation dans l'alimentation de ses habitants, grâce à l’agriculture verticale et le développement de cultures en zones arides et en eau de mer. Les énergies renouvelables, cela tombe sous le sens, se révéleront en outre très présentes à Neom, avec des fermes éoliennes et photovoltaïques, sans oublier des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Les véhicules de transports publics et voitures privées autonomes, les taxi-drones électriques pilotés depuis le sol occuperont eux aussi une place importante dans la vie de la cité.

Lors d'une présentation du projet en automne 2017, il était indiqué qu'une première phase de la construction de Neom devait s'achever en 2025.