La tromperie du sachet en plastique oxo-dégradable

Depuis plusieurs années, le sachet en plastique est devenu le symbole par excellence du fléau de la pollution générée par la matière synthétique. Banni dans de plus en plus de pays, il ne l’est malheureusement pas en Suisse. Les statistiques les plus récentes montrent toutefois une amélioration de la situation dans notre pays. Entre 2016 et 2018, le nombre de sacs consommés est passé de 417 millions à 56 millions d’unités. Bémol important: alors que la chute était vraiment marquante durant la période 2016-2017, la baisse n’était plus que de 14% l’année dernière, ce qui laisse craindre que l’abandon total demandera encore des années sans intervention politique.

Le plus inquiétant actuellement est que pour pallier l’impopularité croissante du sac en plastique classique, les enseignes se sont tournées vers des alternatives prenant, entre autres, la forme de sachets biodégradables. Ou du moins prétendant l’être. C’est notamment le cas des sacs en plastique oxo-fragmentale.

Derrière ce qualificatif barbare, il faut comprendre que si ce sac est issu du pétrole, sa dégradation sous l’effet de la chaleur et de la lumière est accélérée grâce à l’ajout d’un oxydant. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces sacs «oxo» n’ont toutefois pas les vertus environnementales espérées. Ils ne sont par exemple pas du tout biodégradables. «Ces sacs n’ont rien, mais alors rien du tout d’écologique», confirmait sur les ondes de la RTS la conseillère nationale Vert’libérale Isabelle Chevalley.

Dans un dossier spécial, la Fédération romande des consommateurs (FRC) dénonce le fait qu’il est très difficile d’identifier un sachet «oxo», ce qui augmente le risque de le voir finir au compost. Comme la conseillère nationale, la FRC appelle à son interdiction en Suisse. En réponse, le Conseil fédéral explique ne pas vouloir se prononcer sans avoir reçu les résultats d’une étude en cours à l’EPFZ. Un vaste rapport de chercheurs européens est pourtant sans appel et devrait pousser rapidement nos voisins à restreindre l’utilisation des oxo-plastiques dans l’UE.

(24 heures)