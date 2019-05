Le grand chef de l'OTAN sera à Montreux

Comme nous l’annoncions mardi, la Conférence de Bilderberg se tiendra à Montreux dès jeudi et jusqu’à dimanche. Dans la liste des chefs d’État ou diplomates de premier rang présents, on retiendra: Louise Arbour, ancienne commissaire aux droits de l’homme, José Manuel Baroso, président de Goldman Sachs et ancien président de la Commission européenne, Étienne Davignon, ministre d’État (Belgique), Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, et Jared Kushner, conseiller spécial du président Donald Trump.

Dans les milieux économiques, on citera la présence d’Ana P. Botin, CEO de Banco Santander, Brende Borge, président du WEF, Mark J. Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, Eric E. Schmidt, ancien PDG de Google (Alphabet), Reid Hoffmann, cofondateur de LinkedIn, Nadella Satya, CEO de Microsoft. Des personnalités actives dans l’industrie spatiale et la cybersécurité, moins connues du grand public, seront aussi de la partie.

Dans cette liste, il manque un nom, celui du secrétaire d’État Mike Pompeo. Selon nos informations, en tournée en Europe et en Suisse (dimanche), il devrait également rejoindre la réunion de Montreux. À noter aussi la présence de plusieurs grands éditeurs européens et une forte délégation de scientifiques. Deux tiers environ des participants sont européens. Mais ni la Chine, ni la Russie ne sont représentées. (24 heures)