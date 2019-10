Le taux de chômage n'a pas bougé en septembre

Le nombre de chômeurs inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) en Suisse est resté sous la «barre» des 100'000 personnes en septembre. Le taux de sans emploi reste ainsi inchangé à 2,1%, un niveau historiquement bas pour le quatrième mois d'affilée.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) annonce mardi un total de 99'098 chômeurs auprès des ORP au cours du mois écoulé, soit 454 de moins qu'en août. Sur un an, la baisse s'inscrit à 7% (-7488 personnes).

Le léger recul sur un mois est dû aux jeunes de 15 à 24 ans (-3,7% par rapport à août). Chez les seniors (50 à 64 ans), le nombre de personnes touchées n'a quasiment pas bougé. Les chiffres sont conformes aux prévisions des économistes consultés par AWP, qui prévoyaient un taux de chômage entre 2,1% et 2,2% en septembre (et de 2,3% sur une base désaisonnalisée/CVS, pile comme annoncé par le Seco).

Les différences entre régions linguistiques restent les mêmes qu'en août: 1,8% de chômage pour la partie alémanique du pays et 3% pour le côté latin (Suisse romande et Tessin). L'ensemble des demandeurs d'emplois inscrits se montait le mois dernier à 171'423 personnes ( 1574 par rapport à août, mais 7076 de moins que douze mois plus tôt).

Par ailleurs, 3028 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités en juillet (fins de droit), précise le Seco. Le chômage partiel a concerné durant le même mois 744 personnes, une diminution de moitié par rapport à juin. (ats/nxp)