Les faillites ont bondi en juillet en Suisse

Le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a bondi de 16% à 418 en Suisse en juillet, en comparaison annuelle. À l'inverse, 4109 sociétés ont fait leur entrée dans le Registre du commerce, une augmentation de 11%.

La hausse subite des faillites en juillet semble être une exception, indique mardi la société d'informations financières Bisnode D&B. L'évolution sur les sept premiers mois de l'année indique en effet un recul de 2 pour cent.

Artisanat et restauration touchées

De janvier à juillet, le nombre d'entreprises ayant dû mettre la clé sous la porte a baissé dans toutes les grandes régions, en particulier dans le Nord-Ouest (-15%) et sur le Plateau-Mittelland (Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Soleure) avec -12%. Le Tessin et la région Sud-Ouest (Arc lémanique et Valais) ont subi en revanche des hausses de 7 pour cent.

Les secteurs de l'artisanat (496 faillites), de la restauration (341) et du commerce de gros (235) ont été les plus affectés. A l'inverse, 26'830 entreprises ont été inscrites au Registre du commerce sur les sept premiers mois, soit une hausse de 3%. La progression pour la région Vaud-Genève et Valais est identique à la moyenne nationale. Elle est bien supérieure à Fribourg, par exemple (10%). (ats/nxp)