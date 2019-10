Les rangs des superriches se dégarnissent

Les rangs des multi-milliardaires s'éclaircissent en Chine. Le mouvement reflète la lutte que Pékin mène contre l'endettement, laquelle force nombre d'entrepreneurs à alléger leurs portefeuilles, selon une étude publiée ce jeudi.

Les fortunes de plus de 2 milliards de yuans (280 millions de francs) ne sont plus que 1819 cette année, soit 3% de moins qu'en 2018, selon le classement annuel du Hurun Report. «C'est la première fois depuis (le début du classement il y a) 21 ans que la liste se resserre pour la deuxième année consécutive», a commenté le président du groupe de presse spécialisé dans le monde du luxe, Rupert Hoogewerf.

Les seules années précédentes où les rangs des plus riches avaient diminué étaient 2008, lors de la crise financière, et en 2002, après l'éclatement de la bulle internet. Cette année, les secteurs traditionnels tels que l'industrie et l'immobilier ont souffert à mesure que des entreprises surendettées se voyaient obligées de vendre des actifs, réduisant d'autant la fortune de leurs actionnaires.

«Près de 40% de ceux qui figuraient sur la liste il y a deux ans en sont sortis», a remarqué Rupert Hoogewerf. «Ceci est directement lié à la décision du gouvernement chinois de restructurer l'économie» face aux risques financiers, selon lui. Témoin de ces déboires, Wang Jianlin, patron du conglomérat Wanda, qui a construit sa fortune sur l'immobilier, a vu celle-ci fondre pratiquement de moitié en deux ans, à 15,5 milliards d'euros (17 milliards de francs).

Alibaba change de mains

Son groupe, très endetté, a dû se défaire ces dernières années de nombreuses participations qu'il détenait, notamment à l'étranger dans les secteurs du tourisme et des loisirs. Résultat M. Wang se retrouve à la 9e place des Chinois les plus riches alors qu'il occupait la tête du classement en 2017. Mais les grosses fortunes de la nouvelle économie, comme l'informatique, la pharmacie et l'éducation, remplacent la vieille garde.

Jack Ma, fondateur du géant du commerce électronique Alibaba, a conservé sa première place avec une fortune évaluée à 35,5 milliards d'euros (près de 39 milliards de francs), conséquente pour un jeune retraité: Jack Ma, 55 ans, a cédé les commandes de son groupe le mois dernier. Le patron du groupe internet Tencent, Pony Ma, est sur ses talons avec un bas de laine de 33,7 milliards d'euros. (ats/nxp)