Les villes les plus chères pour les expats en photos

Etude Le classement Mercer des villes où il fait bon vivre place encore une fois Vienne en haut du podium. Zurich est juste derrière tandis que Genève est 9e et Bâle 10e. Plus...

Etude Hong Kong a repris sa place de ville la plus chère du monde pour les expatriés, devant Tokyo et Zurich, selon le classement Mercer. Plus...