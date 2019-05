Lors des entretiens d'embauche, riez

Le rire joue un rôle important dans les entretiens d'embauche, et il est davantage le propre de la femme que de l'homme, selon une recherche menée à l'Université de Neuchâtel (UniNE). De manière générale, c'est une excellente manière de faire bonne impression.

Spontané, souvent incontrôlable, le rire peut intervenir à tout moment dans les interactions entre individus. Du petit ricanement nerveux, exprimant la gêne, à l'éclat de franche rigolade en réaction à une bonne blague, ses degrés de manifestation sont multiples.

Les femmes rient davantage

Durant les entretiens d'embauche, les femmes rient plus souvent, à en croire Julie Brosy, qui vient de soutenir une thèse de doctorat à l'Institut de psychologie du travail et des organisations de l'UniNE.

«Il s'agissait d'enregistrer, puis d'étudier les rires tels qu'ils survenaient durant l'entretien. Attention toutefois à ne pas confondre rires et humour. Si les deux vont parfois de pair, le rire reflète également d'autres aspects que l'humour», nuance la chercheuse, citée mardi dans un communiqué de son université.

Dans les interactions sociales en général, différentes études montrent que le rire est un outil utilisé pour réguler une interaction entre plusieurs personnes et instaurer un climat agréable.

Rapprocher les gens

«Le rire invite souvent les autres participants à le partager», précise Julie Brosy. «Il constitue ainsi un moyen efficace de rapprocher les gens et de réduire les barrières de statut ou de genre. Les femmes étant plus sensibles à la régulation de l'interaction, elles produisent à ce titre plus de rires et sont aussi plus enclines à partager les rires que les hommes».

Le rire constitue également un moyen d?avancer dans l'interaction. Il reflète l'accord des participants de passer à une autre phase des échanges. Dans le cas des entretiens d'embauche, il peut s'agir de la transition entre la phase d'accueil du candidat par le recruteur à celle qui invite le candidat à se présenter.

Faire bonne impression

Dans l'un des articles de sa thèse, Julie Brosy a documenté les épisodes de rire, quelle que soit leur nature, survenus dans 80 entretiens réels d'embauche, une démarche peu explorée jusqu'à présent.

Au-delà de la question du genre, elle montre que les rires sont davantage produits par un candidat ou une candidate que par les personnes chargées du recrutement Enfin, le rire a également une influence sur les résultats de l'entretien. Plus il y a d'épisodes de rire partagés démarrés par les recruteurs, plus l'évaluation du candidat est positive. En ce sens, partager le rire des recruteurs constitue pour les candidats une excellente manière de faire bonne impression. (ats/nxp)