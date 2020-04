Lufthansa va réduire sa flotte, Swiss concerné

Le géant allemand du transport aérien Lufthansa va durablement réduire la taille de sa flotte, se séparant d'une quarantaine d'avions, et fermer sa filiale Germanwings, la pandémie de coronavirus ayant mis ses opérations passagers quasiment à l'arrêt, a annoncé le groupe mardi. Swiss est également touchée par cette annonce.

Le directoire «ne s'attend pas à un retour rapide du secteur du transport aérien au niveau d'avant la crise», a expliqué la compagnie dans un communiqué. La «levée totale des restrictions de voyage durera des mois» et le retour de la demande à la normale «des années», précise Lufthansa. Le groupe n'a pas détaillé l'impact sur l'emploi de cette restructuration mais a promis que «l'objectif» était de «garder le plus d'emplois possible».

We bring you back home safely – with about 130 rescue flights so far, Lufthansa has brought almost 30,000 people back to Germany. And we will continue to do so. Further flights are already in planning. We are grateful to all colleagues who make this happen. #WeAreInThisTogether pic.twitter.com/SsnifnLq9d