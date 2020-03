Mobilezone signe un exercice 2019 prometteur

Suisse L'opérateur Salt confie dès ce printemps ses activités de réparation à l'intermédiaire en abonnements de télécommunications Mobilezone. Plus...

Economie La chaîne de magasins de télécoms accueille notamment un nouveau directeur général pour la Suisse et l'Autriche. Plus...

Télécommunication Le groupe Mobilezone acquiert les sociétés Mobility et IT Business Services. Leur bénéfice brut cumulé représente trois millions de francs. Plus...