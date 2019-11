La montre la plus chère du monde adjugée à 31 millions

«Lot No 28. Patek Philippe Grandmaster Chime». À ces simples mots, la tension est montée d’un cran dans la salle des Nations, au premier étage du Four Seasons Hôtel des Bergues. Jusque-là, la vente d’Only Watch, huitième du nom, au profit de la recherche contre la myopathie de Duchenne, avait vécu une première émotion avec son onzième lot, la montre de François-Paul Journe, Astronomic Blue, avec ses 18 complications et ses 758 composants, adjugée à 1,8 million de francs en quelques secondes seulement. Mais, là, c’est sûr, l’enchère se préparait à prendre de l’altitude…

Cette ascension en apnée a duré une dizaine de minutes. De chaque côté de la salle, deux clients, par téléphone interposé, se livraient à une bataille sans merci. Une lutte d’ego? Certainement. Lequel des deux lâcherait le premier? La question brûlait les lèvres. Les portables braqués sur l’excellent commissaire-priseur de Christie’s, Rahul Kadakia, et sur l’écran géant, derrière lui, qui rappelait la dernière enchère, tous les «spectateurs» étaient suspendus à un geste, à un mot, à un souffle. Dans un silence de cathédrale seulement troublé par les murmures de stupéfaction. Passé le cap des 20 millions, on pensait que cette belle escalade se calmerait. Loin de là! Lorsqu’on arrive à de tels sommets, que représente un demi-million de plus ou de moins?

Au bord de l’apoplexie

Soudain, on a senti la fin approcher. La salle était alors au bord de l’apoplexie. Le coup de grâce a été porté par ce client, visiblement asiatique, à l’instant où il a posé son «dernier» million sur la table. Avant d’abaisser son marteau, Rahul Kadakia a tenu à souligner ce moment historique: «Once in a lifetime… Only in Christie’s!» Sous les applaudissements nourris de la foule, cette Grandmaster Chime a été vendue pour la somme de 31 millions de francs. Ce qui en fait officiellement «la montre la plus chère du monde».

En 2014, une montre de poche Patek Philippe, commandée par le banquier new-yorkais Henry Graves, avait été adjugée à 24 millions de francs à Genève chez Sotheby’s. Le record du monde pour une montre-bracelet, lui, était détenu par la Rolex Daytona de Paul Newman vendue à 17,8 millions de dollars par Phillips à New York en 2017. Ces deux jalons ont désormais été pulvérisés samedi dernier à Genève. Et, franchement, on ne voit pas comment cette limite pourrait encore être repoussée. Quoique…

Indécence de cette somme?

Qu’est-ce qui fait la particularité de ce garde-temps d’exception? Pièce unique, créée spécialement pour Only Watch et la cause défendue avec foi par Luc Pettavino, président de l’Association Monégasque contre les Myopathies, elle réunit 20 complications sous ses deux cadrans réversibles. Mais son principal atout reste son boîtier en acier – un métal très rare dans les séries de la maison. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est ce qui a fait la différence pour les enchérisseurs.

Évidemment, on pourrait débattre des heures sur la valeur même de ce garde-temps ou sur l’indécence de cette somme – qui, bon an mal an, représente le prix de 122 Ferrari F8 Tributo. Jean-Claude Biver, lui, préfère y voir «une formidable promotion pour l’horlogerie suisse» et «l’incroyable chaîne humaine» qui a permis à cette vente aux enchères de réunir la somme incroyable de 38,6 millions de francs pour la lutte contre la myopathie de Duchenne. Patek Philippe et son CEO, Thierry Stern, ont offert cette pièce unique à Only Watch, Christie’s l’a vendue sans commission, un collectionneur asiatique a misé sans compter… Cela valait bien une standing-ovation, non?