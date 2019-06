Négoce de devises: la Comco punit cinq banques

La Commission de la concurrence (Comco) a infligé des sanctions à cinq banques étrangères - Barclays, Citigroup, JP Morgan, MFUG Bank et RBS - qui avaient conclu des accords illicites sur le marché des changes entre 2003 et 2012. La pénalité financière totale atteint 90 millions de francs.

UBS échappe aux sanctions pour avoir dénoncé cette entente. L'autre grande banque Credit Suisse est encore sous enquête, indique la Comco jeudi. Les procédures lancées contre la Banque cantonale de Zurich et Julius Bär ont été classées sans suite. (ats/nxp)