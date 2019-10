Olga, l’ex-migrante devenue productrice de café

Olga Alvarado, 31 ans, cultive le café à San Juanillo, une petite communauté au cœur du Honduras, à 4 heures de route de la capitale, Tegucigalpa. Son histoire est emblématique de la dépendance des petits producteurs au cours du café. Très volatile, celui-ci ne permet plus de couvrir les coûts de production.

Depuis trois ans, son prix dégringole à la Bourse de New York, et tourne aujourd'hui autour de 1 dollar la livre de grains verts, poussant de nombreux paysans vers d’autres cultures, lorsque c’est possible. À l’occasion de la Journée internationale du café, qui se tient chaque année le 1er octobre, Olga a accepté de traverser l’Atlantique pour raconter son histoire, en Allemagne et en Suisse.

L'exil économique

Car cette brusque plongée des prix a profondément infléchi le cours de sa vie il y a douze ans. À l’époque, adolescente, elle donne un coup de main dans l’exploitation de ses parents, mais l’activité est de moins en moins rentable. «Trouver un autre travail était difficile, car au Honduras, si vous n’êtes pas proche de certains contacts politiques, les places sont rares…» Mère d’un petit garçon, Dilmer (12 ans aujourd'hui), qu’elle confie à ses grands-parents, elle prend la décision de partir aux États-unis, avec la cohorte de migrants, direction le Rio Grande. «Le voyage a duré huit jours, raconte-t-elle dans une vidéo tournée par Fairtrade, et j’ai eu de la chance. Tous ne sont pas arrivés…»

Seize heures par jour

Lorsque nous la rencontrons ce lundi au siège de Max Havelaar Suisse, à Zurich, c’est pourtant un sourire lumineux qui nous accueille, malgré les épreuves traversées. Elle reste huit ans dans le New Jersey, à économiser chaque sou des deux jobs qui lui prennent le plus clair de son temps, dans deux chaînes de fast-food. «Je travaillais 7 h à 15 h et de 17 h à 1 heure du matin, avec un seul jour de congé par semaine».

Femme et propriétaire

Elle se constitue un pécule, régulièrement envoyé à sa mère, qui lui achète 2,5 hectares de terrain, pour moitié déjà couvert de plants de café – elle sèmera le reste. Au total, entre 5000 et 6000 caféiers dont elle s’occupe avec l’aide de sa famille, une petite dizaine de personnes. «Etre femme et propriétaire de son exploitation est encore une exception au Honduras», souligne-t-elle. Dès le début, il y a quatre ans, elle s’affilie à la coopérative Coaquil, qui regroupe 158 petits producteurs de sa région, dont 45 femmes. «Nous sommes certainement encore plus nombreux maintenant, car je sais que beaucoup de demandes d’inscription sont arrivées entre mai et août».

Culture biologique

Le concept séduit. Il revient en effet à la Coopérative de trouver des acheteurs. Olga a de la chance, car près du 90% de sa production est vendue sous ce label, principalement à la chaîne allemande Tchibo, aussi présente en Suisse. En règle générale, un producteur arrive à écouler en moyenne 40% de son café dans les conditions du commerce équitable.

Le prix est de 1,40 dollar la livre (au lieu de 1 dollar), à quoi s’ajoutent 20 cents qui sont mis en commun afin de se procurer le nécessaire pour poursuivre l’activité, des outillages aux semis par exemple. «Mais je touche, en plus, 30 cents qui récompensent le fait que mon exploitation est entièrement biologique. J’y tenais car je me souvenais de l’exploitation de mes parents, basée à l’époque sur une agriculture chimique, avec son lot de pesticides et fongicides». Aujourd'hui, engrais naturel et sprays biologiques ont remplacé les anciennes techniques.

Partage des tâches domestiques

Dès 2016, elle est certifiée Fairtrade, condition sine qua non pour faire partie de la coopérative Coaquil. Le travail est toujours exigeant, mais a repris un cours plus humain, bien loin de l’expérience américaine: «Nous sommes huit heures par jour sur l’exploitation, à 15 minutes à pied de la maison, mais heureusement le partage des tâches est bien réparti entre moi et Edgar, mon mari».

Celui-ci, 30 ans, est propriétaire de sa propre parcelle de 5 hectares, et contribue au ménage et à l’éducation de leur petite fille, Genesis, 5 ans. Elle éclate de rire: «Ce n’est pas très fréquent, dans une culture aussi machiste que la nôtre, mais les mentalités sont en train de changer!».

Programmes sociaux, éducatifs et sanitaires

C’est aussi l’un des résultats du travail en coopérative. Celles-ci n’ont pas d’employés, mais des partenaires, dans un système parfaitement démocratique, et, de plus, les 20 cents mentionnés plus haut servent aussi à des projets sociaux dans les domaines de l’éducation et de la santé. «Ce peut être aussi des programmes de scolarisation, ou, par exemple, des cours sur l’égalité des tâches entre hommes et femmes, mais sur ce point le chemin est encore long», précise Olga.

De sa visite à Zurich, Francfort, Hambourg et Cologne, elle retient une chose: «C’est frappant de voir comment ici les gens sont sensibilisés très tôt à la nécessité de payer un prix juste pour les aliments. Lorsque j’étais aux États-Unis, je n’ai presque pas vu de café équitable. C’est pourtant indispensable pour que nous puissions vivre de notre métier». C’est désormais le cas pour Olga et les siens. «Mais il faut dire que le Honduras est bon marché». Grâce aussi au fait que la petite maison est payée, et que la famille peut compter sur ses propres cultures de maïs, haricots et tomates. Avec un oeil fixé, toujours, sur le prix du café.