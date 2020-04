En pleine tempête virale, le bitcoin ne résiste pas et rate son épreuve du feu

Deux fois moins de nouveaux bitcoins

Dans le jargon des cryptomonnaies, une expression relativement méconnue prendra tout son sens dans les semaines à venir: le «halving du bitcoin». Annoncé pour le mois de mai, cet événement aura en effet une incidence fondamentale sur la production de cette monnaie, puisqu’il signifie que le nombre de nouveaux bitcoins créés sera alors divisé par deux, passant de 12,5 bitcoins en récompense par bloc miné à 6,25.



Comme l’on parle souvent de minage pour cette monnaie, imaginez qu’à partir du mois de mai le mineur ne trouvera désormais plus que des pépites deux fois moins grosses, un peu comme si le filon était en train de s’épuiser peu à peu.



En réalité, cette image est assez juste étant donné que le fondateur de la célèbre cryptomonnaie a toujours prévu que la quantité de bitcoins serait limitée et qu’il serait toujours plus compliqué d’en miner. C’est d’ailleurs la troisième fois qu’un tel halving a lieu, après ceux de 2012 et 2016. Quant au prochain, il est prévu pour 2024, suivant les protocoles établis dès la fondation du bitcoin.



En toute logique, cette évolution aura une incidence sur l’attrait de la cryptomonnaie, étant donné que son minage sera moins rentable. L’espoir est actuellement qu’elle soit compensée par un nouvel envol du prix de la monnaie virtuelle.



Mais dans une période aussi tendue et volatile, cette envolée pourrait être compromise d’autant plus que, d’après certains experts, le halving du mois de mai a déjà été anticipé, et répercuté sur le cours actuel du bitcoin.